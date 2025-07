Costa Rica: el hedor del poder y la advertencia panameña

No suelo comenzar con descalificativos, pero esta vez no me excuso: la actual administración costarricense es putrefacta. Burlarse de la niñez palestina es una afrenta sin nombre. El presidente Rodrigo Chaves encarna la podredumbre. No tiene corazón, no es humano, deshonra a Costa Rica. No acostumbro escribir en estos términos, pero hoy no puedo ni debo hacerlo de otro modo; mi protesta me lo exige. Chaves es un monstruo, y callarlo sería una traición más.