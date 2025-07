Política criolla

Los últimos tres gobiernos han sido diferentes, entre sí y con los del PLN y el PUSC. ¿Mejores o peores? Ninguno de los dos, sencillamente han sido gobiernos multipartidistas. Hace poco leía un excelente artículo del Dr. Walter Antillón Montealegre, de quien me nutrí profundamente, su artículo es en realidad una cátedra magna, donde prevalece la sabiduría y los años: ha vivido la mayoría de lo que escribió.

No pretendo ni remotamente parodiarlo, no podría, pero si quisiera apostar de cara a las elecciones presidenciales del 2026: 02 de febrero de 2026, para ser exactos.

No es necesario ser adivino para aseverar, sin duda, que ganara las elecciones el “chavismo” o “rodriguismo”, sin duda alguna. Nunca en los últimos sesenta años, se había destapado el berenjenal de la corrupción público privada, toda la pudrición de Costa Rica; sin dudarlo la gente identificará esto con el gobierno de Rodrigo Chaves y Pilar Cisneros, “porque han coincidido”, no es posible asegurar que todo esto lo destapó esa dupla, pero no se puede aseverar lo contrario, es decir, que no lo haya hecho.

¿Coincidencia?, no lo se, pero ante los rodriguistas será una verdad absoluta, eso basta para ganar las elecciones, entonces la gente del PLN PUSC PAC, queda manchada porque por tantos años guardaron silencio, podemos decir que no sabían nada, pero eso es imposible y de este modo tenemos ante los ojos de los costarricenses un partido que destapó la corrupción de manera absoluta. Esta aseveración no puede contradecirse, porque se dio todo durante la administración de Pilar-Chaves.

Si durante tantos años se manejó el estado y las instituciones como una pulpería, causando un daño inconmensurable, con políticos que siempre pasaron de un lado al otro: Diputado y la mujer Alcaldesa, Alcaldesa y el marido diputado; cada quien heredaba a sus hijos y parientes, parte del feudo, año tras año, sin omitir “permitir” cometer errores carísimos a los funcionarios públicos y a algunos empresarios. El relajo llegó a causar asco y todo ese bagaje de porquería, lo supieron capitalizar Chaves y Pilar.

Se repetirá otro gobierno rodriguista, porque sencillamente es increíble que a seis meses de las elecciones, Chaves cuenta con un 60% de apoyo.

Aquí se da un fenómeno muy interesante: un equipo que desde antes de las elecciones ha tirado a los partidos tradicionales, sin duda sigue recibiendo nuevos partidarios. Sigue la lucha y no han podido los opositores sanear su estatus, no, recurren a un buen chico, don Álvaro Ramos, pero la mano peluda se mueve por doquier, advirtiendo a los ciudadanos lo que sucedería si quedara de presidente.

Este 12 de julio, veremos el gallo tapado, aunque en realidad ya todo “consummatum est”.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes, es Médico