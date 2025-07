Berlín, 13 jul (Xinhua) — El vicecanciller y ministro de Finanzas de Alemania, Lars Klingbeil, dijo hoy domingo que la Unión Europea (UE) debe emprender una acción firme contra Estados Unidos si las negociaciones sobre aranceles no consiguen desescalar el conflicto comercial mundial, informó el periódico alemán Sueddeutsche Zeitung.

Klingbeil dijo lo anterior en respuesta a la amenaza hecha el sábado por el presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer el 1 de agosto un arancel de 30 por ciento a las importaciones procedentes de la UE, ante la falta de acuerdo hasta ahora en las negociaciones.

El vicecanciller instó a poner fin a la escalada de las tensiones comerciales y afirmó que «los aranceles de Trump solo producen perdedores. Amenazan a la economía estadounidense tanto como perjudican a las empresas en Europa».

La UE no «necesita nuevas amenazas o provocaciones», sino «un acuerdo justo», dijo Klingbeil, informó el Sueddeutsche Zeitung.

Además, Klingbeil advirtió que Alemania no permanecerá impasible si se rompen las discusiones. «Si no se puede alcanzar una solución justa, debemos tomar contramedidas decisivas para proteger los puestos de trabajo y las empresas en Europa», sugirió, y añadió que los preparativos ya están en marcha. «Nuestra mano sigue extendida, pero no vamos a aceptarlo todo».

Klingbeil también dijo que Alemania acelerará sus esfuerzos para diversificar sus lazos comerciales globales.

Estados Unidos es el mayor mercado de exportación de Alemania. En 2024, Alemania exportó bienes por un valor de 161.000 millones de euros (188.000 millones de dólares) a Estados Unidos, con un superávit comercial de casi 70.000 millones de euros, según datos del Gobierno alemán. (1 euro equivale a 1,17 dólares).