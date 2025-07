Once años llamando la atención de la sociedad costarricense

Columna Poliédrica

Lo menos que podemos hacer es no tomar en serio al grupo que está promoviendo el partido político de lo que se ha denominado: el chavismo. Desde hace un tiempo se observa gente, particularmente desde la academia, criticando y criticando a ese grupo; sin embargo, a la hora de pasar a la acción, cuando deben arrollarse las mangas, si te vi no me acuerdo, asumen una actitud pasiva que en nada ayuda, en la práctica, a combatir a este grupo con un enfoque personalista.

La jefe de propaganda no cabe duda de quién es. Lo más impresionante es que vino desde Perú y hay personas que creen ciegamente en lo que dice, pero no cabe duda que los años en la televisión, particularmente en Televisora de Costa Rica, le enseñó cómo manipular al costarricense promedio; no termina uno de entender como una población se entrega a los designios de una persona extranjera, pero este tipo de señalamientos puede dar pie a recibir adjetivos de xenofobo.

La dinámica desarrollada alrededor de la figura de Rodrigo Chaves Robles nos evoca la génesis de casos históricos de despotismo. Y en esto no vamos a citar al fascismo o al nacismo, ya que se trata de casos muy atrás en el tiempo, aunque con paralelismos significativos; pensemos en el caso salvadoreño con Nayid Bukele o el caso de Javier Milei en Argentina, pero también lo que ha sucedido en el caso de Nicaragua con Daniel Ortega o en Venezuela con Nicolás Maduro.

El despotismo de derecha o de izquierda no es tolerable en un régimen democrático como el costarricense. No obstante, no basta con decirlo, se debe emprender acciones concretas para que no se pueda materializar; mientras que hay personas dispuestas a marchar, a empuñar una bandera o una pancarta a favor de ese grupo político, en contraste, en las aceras del frente, existe una parálisis que no pasa de la retórica que, un día sí y otro también, impide construir una opción real desde la praxis y no desde la teoría.

En la mayoría de países que han sufrido el despotismo, al inicio, no se tomaron en serio la amenaza de quienes fomentaban ideas que conducían, finalmente, al deterioro democrático de sus sociedades. El subestimar este tipo de movimientos siempre fue la peor forma de enfrentarlos, la inacción en este caso lleva a otorgar una ventaja que luego es muy difícil de revertir; se debe combatir estas ideas antidemocráticas desde el mismo momento en que aparecen y con una fuerza que no permita su crecimiento, ya que después esto no será posible.

Celebramos el aniversario de esta Columna, llamando la atención sobre este peligro real para la democracia costarricense. Son ya más de diez años llamando la atención y reflexionando sobre los diferentes temas que afectan a la ciudadanía costarricense; cumplimos once años en este diario digital y esperamos seguir poniendo los puntos sobre las íes, claro está, siempre que nuestros lectores así lo quieran.

(*) Andi Mirom es Filósofo

