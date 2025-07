Puerto Caldera al límite amenaza competitividad de las empresas industriales en Costa Rica

San José, 14 Jul (Elpaís.cr).- Puerto Caldera, el principal punto de entrada de materias primas para el sector industrial costarricense, se encuentra en una situación crítica.

Así lo advirtió este lunes la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), al revelar que el rezago en su infraestructura, sumado a una red vial insuficiente, se ha convertido en un obstáculo estructural que afecta de forma creciente la competitividad empresarial.

De acuerdo con la más reciente Encuesta de Perspectivas Empresariales y Valoración de los Factores de Competitividad del Sector Industrial Manufacturero, publicada por la CICR, la logística portuaria figura como un factor de afectación creciente: el 49,5% de las empresas encuestadas señalaron verse afectadas por esta condición en 2025, frente al 42,7% que lo reportó en 2024.

Pero el deterioro no es solo cuantitativo. La logística en puertos escaló del noveno al sexto lugar en el índice de incidencia, una métrica que no solo mide la frecuencia del problema, sino su peso en la operación de las empresas. Este salto demuestra que las complicaciones en Caldera no solo son más comunes, sino más perjudiciales que antes.

“Ya se están desviando operaciones, reorganizando rutas y asumiendo sobrecostos. Hay barcos que han seguido sin recalar en Caldera, y el aumento en los costos está generando un impacto irreversible en las empresas, así como un aumento de costos a los consumidores. Como país, no podemos darnos el lujo de seguir retrasando un tema tan estratégico”, declaró el presidente de la CICR, Sergio Capón.

La pérdida de confianza empresarial

Uno de los datos más significativos del estudio es que casi la mitad de las empresas industriales que actualmente utilizan Puerto Caldera para sus importaciones han optado por mover su carga a través de rutas alternativas, debido a los largos tiempos de espera y la incertidumbre en los arribos. Y la tendencia podría agravarse: el 68,9% de las compañías afirmó que planea ampliar o redirigir sus operaciones logísticas si la situación portuaria no mejora en los próximos tres años.

“Lo que no hicimos hace 10 años nos está pasando la factura hoy. Pero lo que no hagamos hoy, nos la pasará aún más cara en cinco años”, enfatizó Capón.

Las cifras también revelan una disparidad de impacto según el tamaño y régimen de las empresas. Para las grandes industrias del Régimen Definitivo, la infraestructura logística es el segundo factor más incidente en su competitividad. Mientras tanto, para las compañías ubicadas en Zona Franca, este problema ocupa la quinta posición del índice.

Infraestructura vial también bajo la lupa

El rezago no se limita al entorno portuario. El estudio reporta que el factor “infraestructura (carreteras, puertos, etc.)” pasó de afectar al 56,5% de las empresas en 2024 al 68,8% en 2025. En términos de impacto general, este aspecto subió del puesto 9 al 6 en el índice de incidencia, situándose entre los principales elementos que dificultan el desarrollo de la industria nacional.

Este déficit de conectividad física se traduce en retrasos, pérdidas económicas, y mayores costos para las empresas y los consumidores. Las carreteras mal mantenidas y congestionadas, junto con un puerto sobrepasado en su capacidad, configuran una tormenta perfecta que erosiona la eficiencia de las cadenas productivas.

Un plan de acción urgente

La CICR reconoció como un avance el inicio del proceso de licitación para modernizar y ampliar Puerto Caldera, iniciado por el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) en octubre de 2024. No obstante, advirtió que incluso en el mejor de los escenarios, los efectos de este proyecto no se verán reflejados antes de 2029, y podrían retrasarse hasta 2034 si surgen impugnaciones o apelaciones en el proceso.

Ante este panorama, la Cámara propone una “solución en dos vías complementarias”: continuar con la licitación a largo plazo, pero también ejecutar medidas urgentes para evitar que el sistema colapse antes de que entren en operación las mejoras proyectadas.

Entre las acciones inmediatas sugeridas por la CICR destacan:

Inversiones clave urgentes para la reparación de patios, vías internas y tomas eléctricas en Caldera, cuyo costo ha sido estimado anteriormente en unos 30 millones de dólares.

Diseño de mecanismos legales y financieros viables que permitan realizar estas mejoras sin afectar el avance del proceso licitatorio.

Conexión directa entre la inversión en infraestructura y los objetivos nacionales de competitividad y desarrollo económico.

“El país no puede seguir actuando como si tuviera el lujo de esperar cinco o diez años para resolver esto. Debe actuar ya, con responsabilidad y visión estratégica”, insistió Capón.

Un estudio representativo del sector

El estudio elaborado por la CICR entre marzo y junio de este año se basó en una muestra representativa de 111 empresas del sector industrial formal costarricense, todas con más de tres empleados. Un 45,1% de las empresas encuestadas corresponde a grandes industrias (más de 100 trabajadores), y el restante 54,9% a pequeñas y medianas empresas (PYMES).

Además, el 74,8% de las compañías pertenece al Régimen Definitivo y el 25,2% al Régimen de Zona Franca. Las empresas participantes representan el 24,4% del empleo formal reportado en el sector manufacturero privado ante la Caja Costarricense del Seguro Social al 31 de diciembre de 2024.

Con un 95% de nivel de confianza y un margen de error de apenas 3,1% por estrato, el estudio ofrece un retrato sólido del estado de situación del sector productivo nacional y del peso que tiene la infraestructura logística —o la falta de ella— sobre la operatividad de las empresas.

Impacto directo en consumidores y economía

Más allá de las empresas, la situación de Puerto Caldera y las deficiencias viales tienen un efecto directo sobre la economía nacional. Los sobrecostos logísticos derivados del rezago portuario y vial no solo encarecen la producción, sino que se trasladan al consumidor final en forma de precios más altos. Asimismo, afectan la competitividad de las exportaciones costarricenses frente a otros mercados, al aumentar los tiempos y costos de entrega.

En un contexto global donde la agilidad logística es cada vez más determinante, Costa Rica corre el riesgo de perder terreno frente a países que han logrado modernizar sus plataformas portuarias e intermodales, integrándolas como herramientas clave para atraer inversión y generar empleo.

Un llamado a la acción política

Finalmente, la Cámara de Industrias instó a las autoridades a priorizar este tema en la agenda nacional. A juicio de Capón, el país necesita una Agenda de Competitividad Logística que articule esfuerzos públicos y privados, con metas claras a corto, mediano y largo plazo.

“Costa Rica no puede seguir atrapada en un ciclo de postergaciones. Si queremos competir, atraer inversión, generar empleo y mantener el dinamismo del sector productivo, necesitamos resolver hoy los cuellos de botella que nos frenan desde hace años”, concluyó.

El caso de Puerto Caldera, convertido en símbolo del rezago logístico nacional, pone en evidencia que la competitividad no depende únicamente de talento humano o estabilidad institucional: requiere también de infraestructura funcional y visión de largo plazo. Y, según los industriales, ese largo plazo ya empezó a alcanzarnos.