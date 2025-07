Exasesor de Trump advierte sobre el plan de asistencia militar de EE.UU. a Kiev

Washington, 15 Jul (Sputnik).- El estratega político Steve Bannon, quien se desempeñó como asesor del presidente estadounidense Donald Trump durante su primer mandato, advirtió este lunes que el conflicto ucraniano está a punto de salirse de control debido al reciente acuerdo de asistencia militar a Kiev, pactado entre EE.UU. y Europa.

«Estamos en el precipicio de algo que no está bajo nuestro control. Estamos a punto de armar gente, en este momento, sobre la que no tenemos literalmente ningún tipo de control […] Si les damos este tipo de capacidades ofensivas, independientemente de quien sea el intermediario, esta cosa se saldrá de control», aseveró Bannon en su podcast WarRoom.

En ese sentido, explicó que la decisión de Washington también podría provocar una enorme escalada de tensiones a nivel mundial. «Esto se va fusionar con la guerra en Oriente Medio. Y de repente vamos a tener un gran conflicto en todo el territorio euroasiático […] Estamos claramente subiendo por la vía de la escalada», subrayó.

Por su parte, el invitado de Bannon en el podcast, Dan Caldwell, exasesor del secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, afirmó que proporcionar armas de largo alcance a Kiev es una decisión «de muy alto riesgo» y «baja recompensa», pues la asistencia militar «no va cambiar fundamentalmente la dinámica de la guerra, ni le va dar a Ucrania una posición significativamente mejor en el campo de batalla».

«La realidad es que Occidente no tiene armas suficientes para sostener a Ucrania durante mucho más tiempo, al ritmo actual. Y […] Ucrania simplemente no tiene suficiente gente […] Así que esto no va impactar realmente en el campo de batalla», aseguró, añadiendo que el propósito real del plan es «retrasar» las negociaciones de paz y obstaculizar un acercamiento entre EE.UU. y Rusia, ya que hay «un montón de intereses particulares» centrados en que la guerra continúe, tanto en las elites ucranianas como en las estadounidenses.

Detalles del acuerdo con EE.UU. para el envío de armas a Kiev

El armamento y equipos militares estadounidenses enviados al régimen de Kiev serán distribuidos por los países de la OTAN para garantizar que estén listos para su uso inmediato en el campo de batalla, afirmó este lunes el secretario general de la alianza, Mark Rutte, en una entrevista a Fox News.

«Hay dos razones. Una es la logística, y la OTAN es buena en logística, es decir, llevar las armas a Ucrania de forma que puedan hacer el máximo uso de ellas y empaquetarlas en lotes que sean realmente útiles y que garanticen una mayor efectividad», explicó cuando le preguntaron por qué la asistencia sería entregada a través de la OTAN y no directamente por EE.UU.

Rutte aseguró que la segunda razón se relaciona con la financiación. «El presidente [de Estados Unidos, Donald Trump] dijo: ‘Queremos entregar estas armas a Ucrania para asegurarnos de que puedan defenderse de Rusia, pero ustedes en Europa deben pagar por ellas'», indicó, y añadió que consideraba «justa» la decisión del mandatario.

«Los europeos han dado un paso adelante asumiendo la responsabilidad de pagar por estas armas», insistió.

Anteriormente, Trump anunció un acuerdo de asistencia a Kiev que consiste en que los países europeos compren «miles de millones» en equipo militar estadounidense destinado a la OTAN para ser distribuido entre los militares ucranianos.