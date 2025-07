Próximo presidente de Bolivia será elegido en el balotaje, asegura politólogo

Santa Cruz (Bolivia), 15 jul (Sputnik).- El nuevo presidente de Bolivia para el periodo 2025-2030 será elegido en una hipotética segunda vuelta debido a que ninguno de los ocho candidatos reúne el apoyo necesario para proclamarse ganador en la primera votación el 17 de agosto, afirmó, en diálogo con la Agencia Sputnik, el politólogo Gustavo Pedraza, en base a encuestas.

«Lo más probable es que el nuevo presidente de Bolivia se defina en segunda vuelta. (…) Además, hay una dispersión en la composición de la Asamblea Legislativa Plurinacional, va ser muy diversa y no habrá mayoría absoluta, sino mayorías relativas rondando el 25 por ciento», explicó.

Los candidatos de derecha Samuel Doria Medina (Alianza Unidad) y Jorge Tuto Quiroga (Alianza Libre) lideran la segunda encuesta nacional de intención de voto, con 18,7 y 18,1 por ciento, respectivamente, de acuerdo con el estudio realizado por la empresa CiesMori y difundido por el canal de Televisión Unitel el 13 de julio.

«No me animo a decir que los dos candidatos en segunda vuelta serán de la oposición, es prematuro, me parece que no hay un despliegue completo y pleno de las campañas electorales», puntualizó.

En la primera encuesta publicada en mayo, Doria Medina obtuvo el 19,1 por ciento, mientras que Quiroga un 18,4 por ciento.

El único candidato de izquierda que aparece entre los primeros es el senador Andrónico Rodríguez (Alianza Popular), que obtuvo 11,8 por ciento, mientras que en el primer estudio sumó 14,2 por ciento.

En cuarto lugar se encuentra Manfred Reyes Villa (APB – Súmate, derecha) con el 8,2 por ciento; Rodrigo Paz Pereira (Partido Demócrata Cristiano – PDC, centro) con el 3,2 por ciento; Jhonny Fernández (La Fuerza del Pueblo, centro) con el 2,5 por ciento; Eduardo del Castillo (el oficialista Movimiento Al Socialismo, MAS) con el 2,3 por ciento y Eva Copa (Morena, centro) con el 0,6 por ciento.

El MAS, el mayor partido de izquierda en Bolivia, llega dividido a los comicios producto de una guerra interna entre sus principales líderes: el expresidente Evo Morales (2006-2019), el actual mandatario Luis Arce, y Rodríguez.

Los dirigentes están distanciados por una disputa del poder, lo que se tradujo en la fragmentación de las organizaciones sociales y aumentó la confrontación en la antesala de los comicios.

Morales, se ha distanciado del MAS desde que un Tribunal Constitucional determinó que ningún boliviano puede ir a la reelección continua o discontinua más de una vez.

Desde entonces, insiste en ser candidato pero no cuenta con una organización política legal para hacerlo. (Sputnik)