Congreso y Gobierno de Brasil destacan unidad en defensa de soberanía frente a tarifas de Trump

Brasilia, 16 jul (Xinhua) — Representantes del Congreso y del Gobierno de Brasil expresaron hoy su unidad en defensa de la soberanía brasileña con relación a los aranceles del 50 por ciento a productos brasileños anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la prensa brasileña.

Los presidentes del Senado, Davi Alcolumbre, y de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, se reunieron la mañana de este miércoles con el vicepresidente de la República, Geraldo Alckmin, y la ministra de la Secretaría de Relaciones Institucionales, Gleisi Hoffmann.

«Estamos unidos y comprometidos en defender los intereses de Brasil a través del diálogo y la negociación», declaró Alckmin, quien también es ministro de Desarrollo, Industria y Comercio de Brasil.

El vicepresidente agradeció al mandatario Lula da Silva por «la confianza», así como a los presidentes del Senado y de los Diputados «por el trabajo conjunto».

Alckmin, quien representa al Gobierno de Brasil en las conversaciones con el sector empresarial respecto al tema de los aranceles anunciados por Trump, aseveró que la medida de Estados Unidos es de manera total «inadecuada e injusta».

Recordó que la balanza comercial entre Brasil y Estados Unidos es favorable a los estadounidenses, además de que entre los 10 productos que el país gobernado por Trump más exporta a Brasil, ocho no tienen gravamen y la tarifa de importación aplicada por el país sudamericano es del 2,7 por ciento en promedio.

Por su parte, Alcolumbre dijo que hay una agresión contra Brasil y el Legislativo está comprometido a defender la soberanía nacional, los empleos y a los empresarios.

«Veo en este momento una agresión a Brasil y a los brasileños» y «tenemos que tener firmeza, resiliencia y tratar con serenidad esta reacción (…) estrechar los lazos y hacer que las cosas sucedan en defensa de los brasileños», dijo.

En tanto, Motta mencionó que el Congreso de Brasil ya aprobó la Ley de Reciprocidad para protección de los negocios y enfatizó que la Cámara está lista para actuar con «agilidad» en apoyo del Ejecutivo.

«No me cabe la menor duda de que hoy nuestra población entiende que Brasil no puede ser llevado a situaciones en las que decisiones externas interfieran en nuestra soberanía. No tenemos la menor duda de que con unión, compromiso y responsabilidad, superaremos este momento», afirmó.

Trump anunció la semana pasada la aplicación de aranceles del 50 por ciento a los productos brasileños, al tiempo que el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, difundió el martes el inicio de una investigación sobre presuntas prácticas comerciales «desleales» por parte de Brasil.

Greer afirmó que la investigación determinará si el trato que el país sudamericano otorga al comercio digital y a servicios de pago electrónico es «discriminatorio», además de tarifas preferenciales en ciertos sectores que restringen el comercio estadounidense.