Obligaciones de patronos y trabajadores en juicio por asuntos laborales

El debido proceso es un principio rector del ordenamiento jurídico costarricense, garantizado por la Constitución Política (art. 39) y por instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 8). En teoría, se concibe como un conjunto de garantías mínimas que protegen a toda persona sometida a un proceso penal, entre ellas, el derecho a la defensa, a la presunción de inocencia, a un juez imparcial y a ser oído en juicio público y sin dilaciones indebidas.

Sin embargo, en la práctica judicial costarricense, este conjunto de derechos —tan loable en su finalidad protectora— puede transformarse en una carga desproporcionada para el imputado, especialmente cuando se enfrenta a juicios extensos, que requieren su presencia continua durante semanas o incluso meses.

El artículo 328 del Código Procesal Penal impone al acusado el deber de estar presente en todas las audiencias del juicio. Esto responde a los principios de inmediación (que exige que el juez esté en contacto directo con los medios de prueba), concentración y contradicción, pilares fundamentales para la validez del debate oral.

No obstante, ¿qué sucede cuando un juicio extenso interrumpe por completo la vida laboral y económica del imputado?

En Costa Rica, la legislación no prevé licencias laborales especiales para imputados sometidos a juicio. Esto significa que muchos enfrentan el dilema de cumplir con su deber de defensa o perder su empleo. Y, si no tienen salario durante el juicio, ¿cómo sostienen a sus familias?

Sin embargo, el legislador ha previsto en el artículo 78 del Código de Trabajo, la suspensión del Contrato de Trabajo, sin responsabilidad para el patrono ni para el trabajador, el arresto que alguna autoridad judicial o administrativa le imponga a la persona trabajadora, o la prisión preventiva que en su contra se decrete, siempre que sea seguida de sentencia absolutoria.

La figura que se contempla es una suspensión legal y temporal del contrato de trabajo, no una terminación. Esto significa que el vínculo laboral se mantiene, pero se interrumpen las obligaciones mutuas, como el pago del salario y la prestación del servicio, es decir el contrato queda en pausa hasta que se aclare la situación jurídica del trabajador.

La norma reconoce el principio de presunción de inocencia: mientras no haya condena firme, no se presume la culpabilidad del trabajador. Una vez que el trabajador recupera su libertad y no ha sido condenado, puede retomar su puesto de trabajo, salvo que la duración o naturaleza de la causa hagan inviable la reincorporación.

Si la prisión preventiva finaliza con sentencia condenatoria firme, el patrono podrá despedir al trabajador con responsabilidad o sin ella, según el caso, esto de conformidad con lo dispuesto por el artículo 81 inciso k.

Existe además normativa laboral, que prohíbe a los patronos negar permiso a los trabajadores cuando estos deban comparecer ante las autoridades judiciales como testigos o actuar en alguna otra diligencia judicial, siendo esta incluso la presencia en juicio como parte, indicando dicha norma que no podrá hacerse rebajo de salario por tal motivo. (Artículo 515 )

También, la suspensión puede darse de forma precautoria. En efecto, el patrono puede acordar la suspensión del trabajador como una medida cautelar, en el tanto sea necesaria la realización de pesquisas para dilucidar su responsabilidad disciplinaria. En esta situación, a pesar de que el trabajador no cuenta con el deber de prestar su fuerza de trabajo, el empleador estará en la obligación de cancelar su salario. La Sala Constitucional ha opinado que no es factible la suspensión sin goce de paga, pues equivaldría a la imposición de una sanción previa contraria al canon 39 de la Carta Magna. (Voto n.° 2000-5410 de las 12:41 horas del 30 de junio de 2000)

Como regla general, el Código de Trabajo no establece un plazo máximo de suspensión por arresto, lo que ha determinado que la suspensión del contrato se mantiene por todo el tiempo que perdure la prisión preventiva del trabajador.

En materia procesal penal, es cierto que los tribunales pueden permitir, de forma excepcional, que el imputado se ausente de alguna audiencia cuando su presencia no resulte indispensable, pero ello es discrecional y poco frecuente, de ahí la necesidad de que se pueda valorar, si por razones laborales y atendiendo al derecho al trabajo que garantiza el artículo 56 la Constitución Política, que protege los derechos laborales de los trabajadores, promueve la dignidad humana y asegura el acceso a oportunidades de empleo justas, es posible permitir a la persona trabajadora, imputada y que se somete a juicio estando en libertad, sustraerse de su presencia en juicio, en aquellos actos que el mismo de manera voluntaria lo establezca, y estando a las órdenes de los tribunales, cuando por situaciones propias del proceso se estrictamente necesaria su comparecía, verbigracia la apertura del juicio, la identificación del imputado, su declaración den juicio y el dictado de la sentencia.

Este choque entre el ideal jurídico y la realidad socioeconómica nos invita a cuestionar:

¿Puede considerarse justo un proceso penal que, en nombre de las garantías, impone una carga desproporcionada al ciudadano común?

El reto para el sistema penal costarricense no es renunciar al debido proceso, sino adaptar sus mecanismos para que su cumplimiento no vulnere otras condiciones de dignidad y subsistencia del imputado, en especial cuando aún no ha sido condenado. Mismo reto, deberá imponerse el Código de Trabajo, en relación con la posibilidad de una suspensión del contrato laboral, debido a la necesidad de asistencia a un juicio penal de una persona trabajadora.

Porque respetar el debido proceso no debería significar quebrar la vida de quien aún se presume inocente, y menos aún perder el derecho al trabajo que resguarda la Constitución Política.

(*) Lic. Rafael A. Rodríguez Salazar, Abogado y Notario

