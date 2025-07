Petro pide retiro de la OTAN: «¿Cómo estar con Ejércitos que tiran bombas a niños?»

Bogotá, 16 Jul (Sputnik).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, manifestó este miércoles que su país, que ostenta la condición de ‘socio global’ de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), «debe salir» de esa alianza militar, al considerar que la entidad reúne «Ejércitos de la oscuridad».

«[De] la OTAN debemos salir. No hay otro camino. Y la relación con Europa no puede ya pasar por […] gobiernos europeos que traicionan a su propio pueblo y están ayudando a tirar bombas. El carbón colombiano no se vuelve bombas en Israel. Así nos alcen los aranceles, lo que sea. Otros pueblos nos ayudarán y comprarán nuestros productos», sostuvo el mandatario durante su intervención en la Conferencia Ministerial sobre Palestina, que tiene lugar esta semana en Bogotá.

En una reflexión previa cuestionó la permanencia de su país, socio histórico de EE.UU. en la región, dentro de la OTAN, así como el papel que ha jugado ese organismo en la arremetida de Israel contra Palestina.

«¿Qué hacemos en la OTAN nosotros? ¿No llegó la hora de otra alianza militar? Porque, ¿cómo podemos estar con Ejércitos que tiran bombas a los niños? Esos Ejércitos no son Ejércitos de libertad, son Ejércitos de la oscuridad. Nosotros debemos tener Ejércitos de la luz, contar con nuestros Ejércitos y pensar las cosas bien», argumentó.

Del mismo modo, pidió cuentas a su ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, por el arribo de material bélico de factura israelí a suelo colombiano, y cargó contra la Cancillería y otras instancias de su administración por diseñar mecanismos para incumplir su orden de cesar las exportaciones de carbón a Israel.

«Se están llevando el 60 % del carbón que necesita Israel, porque somos los quintos exportadores mundiales de carbón. El país de la vida está matando a la humanidad. Yo no quiero exportar carbón ni explorar gas. Lo he decidido. Y se acabarán las últimas reservas de petróleo, porque eso mata a Colombia y eso mata a la humanidad», completó.

El docente, investigador y coordinador de la Red Interuniversitaria por la Paz (Redipaz) Alfonso Insuasty opina que el alineamiento estratégico que ha venido teniendo el Ejército colombiano a las necesidades en términos de formación de la OTAN «es preocupante y hay que cortarlo», ya que se está formando una fuerza militar para guerras «que no le pertenecen» al país latinoamericano.

Colombia es socio global de la OTAN desde 2018, tras un proceso de adhesión que se inició en 2013. Lo acompañan en ese estatus Afganistán, Australia, Corea del Sur, Irak, Japón, Mongolia, Nueva Zelanda y Pakistán. (Sputnik)