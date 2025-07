Powell hace un trabajo terrible, declara Trump

Washington, 16 Jul (Sputnik).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, considera que Jerome Powell, gobernador de la Reserva Federal (Fed), lleva a cabo «un trabajo terrible», según lo declaró durante un encuentro celebrado este miércoles con Salman bin Hamad bin Isa Al Jalifa, primer ministro y príncipe heredero de Baréin, junto a periodistas en la Casa Blanca.

«Debería haber bajado los tipos de interés hace mucho tiempo. Europa los ha bajado diez veces en poco tiempo y nosotros no los hemos bajado ninguna vez. La única vez que los bajó fue justo antes de las elecciones para intentar ayudar a [la ex vice presidenta] Kamala [Harris] o a [el expresidente Joe] Biden, quienquiera que fuera. Porque nadie lo sabía realmente», declaró.

En este sentido, indicó que cree que «hace un trabajo terrible» que le está costando mucho dinero al país norteamericano, asegurando que su accionar perjudica a las personas que quieren obtener una hipoteca, a quienes quieren adquirir un inmueble.

«Es un presidente de la Reserva Federal terrible. Me sorprendió que lo nombraran. Me sorprendió, francamente, que Biden lo nombrara y le renovara el mandato. Pero lo hicieron, ya saben, no tenemos previsto hacer nada. Estamos muy preocupados», continuó.

Asimismo, el mandatario señaló que deberían estar pagando tres puntos menos y se ahorraría un billón de dólares al año en intereses si fuera así, afirmando que la junta de la Fed no está haciendo su trabajo, ya que deberían intentar controlar a Powell.

«Está haciendo un trabajo pésimo», insistió el inquilino de la Casa Blanca. «Afortunadamente, podremos hacer un cambio en los próximos ocho meses más o menos y elegiremos a alguien que sea bueno, elegiremos a alguien», agregó.

Trump afirmó que no descarta despedir a Powell argumentando que es posible que haya fraude en la renovación del edificio de la Fed, por valor de 2.500 millones de dólares, en la que existe un sobrecoste de casi 900 millones de dólares. (Sputnik)