México destaca logros en seguridad y señala consumo de droga en EEUU

Ciudad de México, 17 jul (Prensa Latina) La presidenta Claudia Sheinbaum destacó hoy los resultados de México en seguridad y señaló el grave problema de consumo de drogas en Estados Unidos y los pocos detenidos allá por tráfico de fentanilo o de armas.

“No todo es policías, no todo es Guardia Nacional, no todo es militares. Ellos tienen que reconocer que tienen un problema grave de consumo de droga, además de las operaciones que tienen que hacer allá, como lo he dicho varias veces”, dijo la mandataria en su habitual conferencia de prensa.

Al referirse a recientes cuestionamientos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la jefa del Ejecutivo se preguntó cuántos detenidos hay en el vecino país norteño relacionados con el trasiego de fentanilo o el tráfico de armas.

“Pues es poco. Aquí es de todos los días. Entonces, qué es el fondo: pues que los jóvenes en Estados Unidos no tienen programas, no tienen incorporación, de niños juegan muchísimo deporte y después ya en la juventud se van de las casas de los padres muy jóvenes”, aseveró.

Hizo referencia a la existencia de “una crisis mucho mayor que tiene que ver con salud pública y atención a los jóvenes”, lo cual consideró indispensable al recordar que el propio republicano reconoció en dos o tres ocasiones la campaña realizada aquí contra el consumo de fentanilo.

Acerca de declaraciones sobre el supuesto temor de autoridades de esta nación frente a un también presunto control de los cárteles sobre el país, Sheinbaum respondió que “la valentía tiene que ver con conservar” los principios y “no permitir que cualquiera de las críticas afecte el proyecto y lo que somos”.

Reafirmó que su Gobierno no es igual al de otros como Felipe Calderón (2006-2012), quien decretó una guerra contra el narcotráfico y cuyo secretario de Seguridad, Genaro García Luna, fue declarado culpable en Estados Unidos de varios cargos criminales.

“Que hay problemas relacionados con la violencia, producción de metanfetaminas en México, sí, nadie lo niega, pero estamos trabajando todos los días. La cantidad de incautación de metanfetamina que se ha hecho, y de cocaína y de fentanilo en México es enorme”, subrayó.

Datos oficiales exponen que desde el inicio del actual gobierno, el pasado 1 de octubre, hasta el 3 de julio último, las fuerzas del orden detuvieron a 25 mil 255 personas por delitos de alto impacto y decomisaron 13 mil 275 armas y 188 toneladas de droga.

Sheinbaum se refirió a una petición hecha al canciller Juan Ramón de la Fuente y al secretario de Seguridad, Omar García, de transmitir a los estadounidenses, al gobierno de ese país y al propio Trump, para que “esté bien informado”, los resultados de la nación latinoamericana en esta área.

Además, añadió, “el trabajo conjunto de colaboración que tenemos con el gobierno de los Estados Unidos para este tema en particular”.

Al responder a una pregunta sobre la firma ayer por parte de Trump de una ley contra el tráfico de fentanilo, en el contexto de la cual realizó los cuestionamientos a México, la gobernante enfatizó que ya este país endureció mucho antes las penas por ese trasiego, entre otras medidas.