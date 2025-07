Lula dice que si su salud se lo permite buscará reelección para evitar regreso de «lunáticos»

Sao Paulo, 18 jul (Xinhua) — El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó hoy viernes que si su salud se lo permite, buscará la reelección en 2026 para evitar que el poder vuelva a manos de quienes, según él, casi destruyeron el país en los últimos años.

«No voy a entregar este país de vuelta a esta banda de lunáticos que casi destruyó el país en los últimos años. Pueden tener la seguridad de que ellos no volverán. Pero no es que no volverán porque Lula no quiere, no volverán porque ustedes, el pueblo, no va a dejar que ellos regresen», dijo durante un acto público en Missao Velha, en el estado de Ceará (noreste), donde anunció inversiones para la construcción de la línea ferroviaria Transnordestina.

Aunque evitó referirse directamente a la operación policial contra el expresidente Jair Bolsonaro, Lula da Silva pronunció estas declaraciones pocas horas después de que la Policía Federal ejecutara medidas contra el exmandatario por orden del Supremo Tribunal Federal, entre ellas la colocación de una tobillera electrónica y restricciones de movilidad, en el marco del juicio por intento de golpe de Estado.

Durante el evento, Lula da Silva, de 78 años, reiteró su disposición a postularse nuevamente.

«Quiero decirles lo siguiente: no se preocupen, voy a cumplir 80 años. Si me mantengo tan sano y con la energía que tengo hoy, tengan la seguridad de que volveré a ser candidato para ganar las elecciones en este país», declaró.

Lula da Silva ya gobernó Brasil en dos periodos consecutivos entre 2003 y 2010, y fue electo nuevamente en 2022, derrotando a Bolsonaro en una elección polarizada. Su tercer mandato comenzó el 1 de enero de 2023 y culminará el 31 de diciembre de 2026.

Las declaraciones del presidente brasileño se producen en medio de una creciente tensión política, luego de que acusara el jueves a su homólogo estadounidense, Donald Trump, de lanzar un «chantaje inaceptable» tras anunciar un aumento arancelario de hasta el 50 por ciento sobre productos brasileños, en aparente represalia por el proceso judicial que enfrenta Bolsonaro.