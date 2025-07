Honduras y China fortalecen comercio bilateral con acuerdo para exportación de 3.000 toneladas de camarón

Tegucigalpa, 20 jul (Xinhua) — Empresas chinas y hondureñas firmaron esta semana un acuerdo para la exportación de 3.000 toneladas de camarón hondureño al mercado chino, en una muestra del creciente dinamismo económico entre ambos países, tras el establecimiento de relaciones diplomáticas en 2023.

El acto de firma se realizó de manera virtual desde la Embajada de China en Honduras y la del país centroamericano con su socio asiático, ceremonia que fue presenciada por el embajador de China en Honduras, Yu Bo, y el embajador de Honduras en China, Salvador Moncada, así como por funcionarios y miembros de asociaciones empresariales de ambos países.

El acuerdo fue suscrito por las empresas chinas Chinatex Raw Materials International Trading Co., Ltd. y China National Township Enterprises Co., Ltd., junto a la empresa hondureña Nova Honduras Zona Libre.

«Este acuerdo representa un nuevo hito en la cooperación bilateral entre Honduras y China», declaró Moncada en el acto de firma del acuerdo.

Agregó que desde el establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, «una de nuestras principales tareas ha sido promover la oferta exportable hondureña en el mercado chino».

«El camarón fue uno de los primeros productos en obtener aprobación sanitaria para su exportación, y seguimos trabajando para mejorar su competitividad», afirmó el embajador hondureño, quien informó, además, que el país centroamericano ha finalizado nuevos protocolos sanitarios para ampliar su catálogo exportable hacia China, incluidos productos como langosta, pepino de mar y medusa.

El diplomático hondureño destacó, además, los esfuerzos en capacitación, reducción de costos de producción e inversión en energía como parte del impulso al sector camaronero de Honduras.

Por su parte, el embajador Yu felicitó a las empresas por la concreción del acuerdo, al que calificó como un «nuevo y positivo paso», resultado de una cooperación de beneficio mutuo.

«Durante más de dos años desde el establecimiento de relaciones diplomáticas, la confianza política mutua se ha fortalecido y la cooperación en diversos ámbitos ha avanzado con fuerza. Este acuerdo refleja ese impulso», sostuvo.

Yu subrayó el compromiso de China con el apoyo al sector camaronero de Honduras y señaló que la embajada continuará con el desempeño de un papel activo en la facilitación del diálogo y la cooperación, a fin de elevar el comercio de camarón «a una nueva escala» y robustecer los vínculos económicos.

De acuerdo con la Embajada de China en Honduras, el país asiático continuará con la ampliación del volumen de compras de camarón hondureño bajo condiciones de calidad garantizada, precios razonables y capacidad de abastecimiento suficiente por parte de Honduras.

El acuerdo simboliza los «frutos tangibles» del acercamiento bilateral y constituye un paso más hacia el objetivo de convertir a China en el principal destino de las exportaciones hondureñas en Asia, coincidieron ambas delegaciones diplomáticas.