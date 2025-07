Retiro de visa EEUU: ¿castigo por qué?

Visa, hay muchas, no obstante, la de los EEUU es como un dulce: todos la desean. Hace más de cincuenta y cinco años viví por un periodo en los EEUU, realmente se me ofreció una oportunidad para estudiar ingeniería química, cinco años y luego trabajar con la empresa por cinco años más. Tenía la “Green Card”, en realidad me la dieron porque era amigo de la hija de un personero de migración. Ya había pensado mucho acerca de vivir en ese país, tenía mis dudas, pero acepté, un día lunes amanecí con amigdalitis, fui al médico, solicité un boleto New York-Miami-SJO, hablé con mi mentor y le puse mi renuncia a la beca y al trabajo: me iba para Costa Rica el sábado.

Me fui a México y me gradué seis años después como Médico Cirujano.

Después de eso nunca regresé a los EEUU, aunque tuve muchos amigos y amigas, especialmente durante los años de medicina, me resultaba más barato comprar libros en inglés y estudiaba con ellos, eso me ayudaría mucho durante y después en la especialización.

Sentí siempre admiración por el desarrollo científico de ese país, por su grado de eficacia hasta que los chinos los llenaron de “chunches baratieres”, ahí empezó la desilusión, cuando Allan Greenspan les abrió las puertas completamente. Soy un admirador de la cultura china, desde joven, ya hoy en día la hegemonía de primera potencia no existe, el mundo está muy dividido.

El retiro de Visa estadounidense se ha convertido en un castigo, no entiendo por qué añoran de esa manera el documento, especialmente “los políticos”. Particularmente prefiero el turismo local, que no sea desgastante, respecto a artículos u objetos que me atraigan, por ejemplo, unos binoculares, una cámara profesional, libros y un gran etcétera, está cerca internet. Las enfermedades que no se puedan curar aquí, nos queda México o España para buscar alternativas de primer orden, no encuentro razones para tantas explicaciones que dan los políticos nuestros recientes “castigados” con un retiro de Visa: deberían tener dignidad y sencillamente no hacer ningún comentario.

Los colegas que hacen “blanqueo de título”, ¿para qué? Van tres meses a Baylor y dicen “yo me formé en Baylor”, todos sabemos quién es quién en este pueblo. En 1983 y 1988, me ofrecieron un fellow en Artroscopía en el Hospital for special surgery y en el Hospital for Joint Deseases ambos en Manhattan; rechacé ambos en dos oportunidades y hoy por hoy me siento bien de haberlo hecho, el Hospital San Juan de Dios fue mi cátedra junto al Hospital Nacional de Niños, ambos eran la gran trinchera de las emergencias traumatológicas.

No creo que EEUU sea lo mejor, es lo más caro eso sí, hace 33 años tuve un cáncer de laringe y por recomendación de un amigo, estuve a punto de irme a EEUU, otro me dijo opérate aquí. Me operaron en el Hospital México, quedé muy bien y aquí estoy muchos años después en excelente condición.

No podría decir que el país (EEUU) no es una potencia, pero no es como fue hace cincuenta años.

Ese llanto de los “sin visa” es innecesario, es un signo de impotencia.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes, es médico