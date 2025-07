Moscú, 21 jul (Xinhua) — Rusia está dispuesta a avanzar rápidamente hacia una solución al conflicto en Ucrania, pero su principal objetivo es lograr sus metas, afirmó el domingo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

El presidente Vladimir Putin «ha expresado en reiteradas ocasiones su deseo de llevar el asunto ucraniano a una conclusión pacífica lo antes posible», dijo Peskov en una entrevista con la televisión estatal. «Este es un proceso largo, que requiere esfuerzo y no es sencillo».

«Nuestras metas están claras, son evidentes y no cambian», añadió.

Las autoridades rusas han señalado repetidamente que cualquier acuerdo de paz dependerá de la retirada de las fuerzas ucranianas de cuatro regiones, del abandono de su aspiración de ingresar en la OTAN y del cese del despliegue de tropas de la Alianza Atlántica.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo el sábado que sus funcionarios han propuesto realizar una nueva ronda de conversaciones de paz con Moscú esta semana. «Debe hacerse todo lo posible para lograr un alto el fuego», expresó en su mensaje vespertino a la nación.

El 14 de julio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la Oficina Oval, dijo que Washington enviará armas a Ucrania a través de la Alianza, y amenazó con imponer «fuertes aranceles» contra Rusia si no se alcanza un acuerdo de alto el fuego en 50 días.

Rusia rechazó el ultimátum de 50 días planteado por Trump, y desestimó la amenaza por considerarla inaceptable.