Hubble capta por primera vez el cometa ‘invasor’ 3I/ATLAS

Washington, 22 Jul. (EUROPA PRESS) – El telescopio espacial Hubble ha captado por primera vez el cometa 3I/ATLAS, tercer objeto observado entrando al sistema solar desde más allá de sus límites.

Su trayectoria a través del sistema solar indica que proviene de una región de la Vía Láctea más antigua que nuestro sistema solar, de 4.600 millones de años.

Con una edad estimada de 7.000 millones de años, esto convertiría a 3I/ATLAS en el objeto interestelar más antiguo registrado, tras los precedentes de 1I/’Oumuamua, avistado en 2017, y 2I/Borisov, detectado en 2019.

There’s a new interstellar comet in the neighborhood!

Known as 3I/ATLAS, this comet poses no threat to Earth – but it does provide a rare opportunity to study an object that originated outside of our solar system: https://t.co/7ihCiHi91t pic.twitter.com/2XT3NRyCOz

