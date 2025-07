Israel celebra la «necesaria» decisión de Estados Unidos de retirarse de la Unesco

Tel Aviv, 22 jul (Sputnik).- El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, celebró la decisión de Estados Unidos de retirarse de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) por su presunto sesgo antiestadounidense e antiisraelí, calificándola de «paso necesario».

«Celebramos la decisión del gobierno estadounidense de retirarse de la Unesco», escribió el ministro en la plataforma social X, y añadió: «Este es un paso necesario, diseñado para promover la justicia y el derecho de Israel a un trato justo en el sistema de la ONU, un derecho que a menudo se ha visto pisoteado debido a la politización en este ámbito».

«La discriminación contra Israel y la politización por parte de los Estados miembros deben cesar, tanto en esta como en todas las agencias profesionales de la ONU», agregó Sa’ar, que concluyó agradeciendo «a Estados Unidos su apoyo moral y liderazgo, especialmente en el ámbito multilateral, plagado de discriminación contra Israel».

La portavoz del Departamento de Estado de Washington confirmó este martes los informes que indicaban que el presidente estadounidense, Donald Trump, retirará a Estados Unidos de la agencia nuevamente.

«Continuar participando en la UNESCO no favorece el interés nacional de Estados Unidos», declaró la portavoz del Departamento de Estado, después de que funcionarios de la Casa Blanca declararan a The New York Post que la administración Trump discrepa con las políticas de diversidad, equidad e inclusión de la agencia, así como con sus inclinaciones propalestinas y prochinas.

Retirada lamentable, pero previsible

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) lamenta la decisión de EEUU de retirarse nuevamente de la organización, pero está preparada para ello, afirmó este martes la directora general Audrey Azoulay.

«Lamento profundamente la decisión del presidente Donald Trump de retirar nuevamente a EEUU de la Unesco, decisión que entrará en vigor a finales de diciembre de 2026 (…) Aunque lamentable, este anuncio era previsible y la Unesco se ha preparado para ello», afirmó Azoulay en un comunicado.

Horas antes, la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, anunció que la retirada entrará en vigor el 31 de diciembre de 2026.

Al mismo tiempo, la Unesco ya ha compensado la disminución de las contribuciones estadounidenses, que ahora representan el 8 por ciento del presupuesto total de la organización, en comparación con el 40 por ciento de algunas entidades de la ONU, señaló Azoulay.

Bruce explicó que la «agenda globalista e ideológica» de la Unesco para el desarrollo internacional contradice la política exterior de «EEUU primero».

Además, destacó que la decisión «altamente problemática» de admitir al Estado de Palestina es contraria a la política estadounidense y contribuyó a la retórica antiisraelí dentro de la organización.

Trump inicialmente ordenó retirar a EEUU de la Unesco en 2017, citando entonces un sesgo antiisraelí.

EEUU volvió a unirse a la organización en 2023 durante el mandato del expresidente Joe Biden (2021-2025) que argumentó que la presencia estadounidense era necesaria para contrarrestar el creciente control de China en la organización.

En febrero, Trump ordenó una revisión de 90 días de la presencia de EEUU en la Unesco, con especial énfasis en la investigación de cualquier «sentimiento de antisemitismo o antiisraelí dentro de la organización». (Sputnik)