La comunidad Shamato de Ecuador y una lucha de casi medio siglo por la tierra

Quito, 22 jul (Sputnik).- La comunidad ancestral kichwa de Shamato, ubicada en la provincia ecuatoriana de Napo (centro norte, Amazonía), espera que la audiencia que se celebrará el próximo 23 de julio ponga fin a un reclamo de casi 50 años por la legalización de 6.642 hectáreas de lo que consideran «territorio ancestral», que el Estado de Ecuador incluyó «de forma inconsulta» en el área del Parque Nacional Antisana.

«Se trata de un caso emblemático, porque el Estado ecuatoriano, sin consulta, implementó en 1993 la reserva Antisana con pleno conocimiento de que la comunidad de Shamato siempre estuvo en esas tierras, algo que está probado documentalmente en el proceso», indicó a la Agencia Sputnik el abogado José Valenzuela Rosero, litigante del proceso.

Aunque no ha ocupado espacio en los grandes medios de comunicación, el litigio, iniciado por la comunidad kichwa de Shamato, es apoyado por la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y la Federación de Organizaciones Indígenas de Napo (FOIN).

La acción de protección fue presentada contra de los ministerios de Ambiente, Agua y Transición Ecológica y de Agricultura del Gobierno de Ecuador, así como contra la Procuraduría General.

Si bien en 2022 el Estado le reconoció 12 hectáreas del territorio a la comunidad de Shamato, sus miembros alegan que no fue suficiente, pues afirman que ellos cuidaron los bosques durante ocho generaciones hasta la fecha y, en vistas de la confiscación de tierras, ya no pueden seguir habitando el lugar ni extraer recursos para la sobrevivencia.

El coordinador de la comunidad, Pedro Mamallacta, afirmó a la Agencia que el litigio no pretende que el Estado realice una consulta a los residentes del enclave amazónico acerca del destino de las tierras, sino directamente que se le conceda el derecho de habitarlas.

«Nosotros no queremos que haya consulta, sino que haya legalización, definitivamente. Necesitamos la escritura, no queremos la consulta porque si no todas las veces van a estar consultando», señaló.

El reclamo

Los 62 habitantes de Shamato reclaman la seguridad jurídica del territorio y consideran que 90 por ciento de las 6.642 hectáreas en pugna fueron absorbidas por el Parque Nacional Antisana.

Mamallacta enfatizó en la importancia que tiene para la comunidad kichwa contar con la escritura de las tierras enclavadas en la reserva, que habitaron y cuidaron sus ancestros; «Podríamos vivir, entonces, como dueños de ese territorio».

En el mismo sentido, le abogado Valenzuela señaló que este paraje le corresponde al pueblo kichwa, que ha vivido allí y lo ha conservado durante muchas generaciones.

«Existen suficientes vestigios arqueológicos y la pericia antropológica incorporada en el proceso prueba que (el pueblo kichwa) ha hecho un uso continuo de ese espacio», argumentó.

Valenzuela confirmó que la Conaie es parte litigante en este caso, en apoyo a los demandantes, que a su vez son representados por dos abogados.

En tanto, Fany Shiguango, dirigente de la FOIN, coincidió -en entrevista a medios locales- en que se trata de la defensa al derecho a la propiedad de la tierra ancestral, a la libre movilidad dentro del territorio, a la vida y a la naturaleza.

Casi medio siglo

Mamallacta recordó que la lucha de su pueblo por la legalización del suelo lleva la huella de sus ancestros y data de 1977; por lo que ya son 48 años de historia.

«Lo que necesitamos es que el juez vaya a ver (el territorio), y que ordene para que haya legalización», demandó.

Explicó también que su comunidad vive de la siembra de chonta, café, plátano, yuca y cacao, y tiene proyectos de infraestructura; lo cual, a su entender, choca contra el interés de los colonos, que continuamente entran y vigilan el territorio ancestral.

Valenzuela, que también es director del Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), insistió a su turno en que este es un «caso emblemático» que busca restituir los derechos de dominio sobre el territorio a los pueblos indígenas, sus legítimos dueños, «de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos».

El abogado anotó que entre los instrumentos internacionales que respaldan la demanda de Shamato están la Constitución de Ecuador (2008), el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. (Sputnik)