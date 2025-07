Perder la guerra por no conocer al “enemigo”

Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no tendrás que temer el resultado de cien batallas.

Si te conoces a ti mismo pero no al enemigo, por cada victoria obtenida también sufrirás una derrota.

Si no te conoces ni al enemigo ni a ti mismo, sucumbirás en cada batalla.

Sun Tzu, El arte de la guerra , III.18

Siempre me sorprende lo poco conscientes que son los gobiernos occidentales de sus propias (falta de) capacidades, así como de la naturaleza y capacidades de sus «enemigos».

Tienden a desconocer los hechos económicos y sociológicos básicos sobre sus oponentes. Operan con base en las tonterías que han llegado a creer sobre sus «enemigos». Sobreestiman su propia posición, calculan mal y se asombran cuando, como resultado, la situación real se vuelve en su contra.

Podemos contar, como lo hace aquí Tucker Carlson , que Estados Unidos fue «asegurado por algunas de las personas más tontas del planeta, que actualmente sirven en el Senado de Estados Unidos, de que Rusia era simplemente ‘una gasolinera con armas nucleares’».

Se impusieron sanciones a Rusia, pero no la perturbaron. Perjudicaron más a quienes las impusieron.

El gobierno de Trump impuso recientemente un arancel del 50% a todos los productos procedentes de Brasil (a pesar de tener un superávit comercial con ese país). Esto pretendía castigar a su gobierno y al sistema judicial por presentar cargos contra el expresidente Jair Bolsonaro por conspirar para un golpe de Estado tras perder las elecciones.

Brasil es un país nacionalista y desarrollado, alérgico a la injerencia de potencias extranjeras. Cualquiera que conociera este hecho podría haber anticipado esta reacción:

Para el presidente Lula, cuyos aliados de izquierda se enfrentan a unas difíciles elecciones en 2026, este momento es una bendición. Las encuestas muestran un renovado apoyo a su administración ante la intimidación estadounidense provocada por Bolsonaro. Los aranceles también perjudican los intereses de las élites empresariales, que suelen ser los principales impulsores de la oposición conservadora a Lula.

“Lo que se concibió como una demostración de fuerza por parte del MAGA y su franquicia brasileña se ha convertido en un regalo político para Lula, que ahora puede presentarse de manera creíble como un símbolo de la resistencia nacional mientras deja a sus oponentes luchando por elegir entre la lealtad a Bolsonaro y los intereses económicos de su propia base”, observó el historiador brasileño André Pagliarini.

La guerra comercial de Estados Unidos contra China es otro punto donde la falta de conocimiento sobre el oponente llevó a la pérdida de la batalla:

Cuando Trump elevó los aranceles a las exportaciones chinas en abril, algunos altos funcionarios del gobierno pensaron que Pekín se rendiría rápidamente, dada su reciente debilidad económica. Sin embargo, Pekín desmintió la estrategia de Trump al restringir las tierras raras que necesitan los fabricantes estadounidenses de automóviles, equipo militar, dispositivos médicos y productos electrónicos.

Al detenerse el flujo de esos materiales, el Sr. Trump y otros funcionarios comenzaron a recibir llamadas de directores ejecutivos que anunciaban el cierre inminente de sus fábricas. Ford, Suzuki y otras empresas cerraron fábricas debido a la falta de suministro.

El Sr. Trump y sus principales asesores se sorprendieron por la amenaza que representaba la contramedida de Pekín, según personas familiarizadas con el asunto. Esto llevó a Estados Unidos a volver a la mesa de negociaciones esta primavera para alcanzar una frágil tregua comercial, que los funcionarios de Trump ahora temen alterar. Ese acuerdo redujo los aranceles de un mínimo del 145 % al 30 %, y China accedió a permitir el flujo de tierras raras con la misma libertad que antes.

Trump y su asesor probablemente ni siquiera sabían qué eran las tierras raras. Desconocían que China tiene el monopolio de su fabricación de imanes. Desconocían que estos imanes eran necesarios para crear productos estadounidenses de alta tecnología.

Es más, China utilizó el pretexto estadounidense de la «seguridad nacional» para que su medida prosperara:

El Sr. Trump fue el primero en aprovechar el poder de los controles de exportación estadounidenses, al atacar al gigante tecnológico chino Huawei e imponer restricciones globales a la tecnología estadounidense durante su primer mandato. Sin embargo, el gobierno de Biden amplió esas normas. Preocupados porque la creciente capacidad de inteligencia artificial de China impulsara su ejército, los funcionarios de Biden reprimieron las exportaciones de chips de Nvidia, considerándolas el principal obstáculo para las capacidades de inteligencia artificial chinas.

Desde entonces, cuando los funcionarios chinos plantearon sus objeciones a los controles tecnológicos estadounidenses en reuniones, los funcionarios estadounidenses respondieron insistiendo en que las medidas eran asuntos de seguridad nacional y no estaban sujetos a debate.

Pero en la reunión de Ginebra de mayo, China finalmente presentó un contraargumento contundente. Pekín insistió en que sus minerales e imanes, algunos de los cuales se utilizan en aviones de combate, drones y armamento, eran una tecnología de «doble uso» que podía emplearse tanto en la industria militar como en la civil, al igual que la inteligencia artificial y los chips. Exigió reciprocidad: si Estados Unidos quería un flujo constante de tierras raras, Washington también debía estar dispuesto a reducir sus controles tecnológicos.

China ha recuperado el acceso a los chips Nvidia y Trump busca reunirse con el presidente chino, Xi Jinping. Evidentemente, China ha ganado esta batalla.

Estoy seguro de que hay especialistas en China en las entrañas del Departamento de Comercio o del Departamento de Estado que sí sabían cómo podría contraatacar China. Probablemente ya habían calculado y predicho cómo contraatacaría China.

Pero los políticos estadounidenses, ya sean Obama, Biden o Trump, son demasiado arrogantes como para dudar de su propio conocimiento sobre sus oponentes. Desconocen a sus «enemigos». Las batallas que planean y lanzan inevitablemente terminan en desastres.

Como he visto a Estados Unidos perder una batalla tras otra en política exterior durante los últimos 25 años, esperaba el momento en que se recuperara la cordura. El momento en que se hicieran suposiciones realistas antes de embarcarse en esta o aquella nueva aventura. Ya no espero que eso suceda.

Algunos dicen que Estados Unidos se encuentra en una posición sólida y que, a pesar de generar caos al perder estas batallas, se beneficia de ello. Pero en realidad, solo algunos se benefician de librarlas y perderlas, mientras que el país en su conjunto se ve perjudicado por ello.

(*) Editor del blog Moom of Alabama