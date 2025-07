Venezolanos regresan a las urnas entre apatía, oposición dividida y esperanza de mejoras

Caracas, 23 jul (Sputnik).- Los venezolanos votarán este domingo para renovar los cargos de alcaldes y concejales municipales, en medio de un escenario marcado por la indecisión, apatía, una oposición fragmentada y la esperanza de algunos de que las autoridades que resulten electas trabajen por mejorar los servicios públicos en el país caribeño.

«Todavía estoy pensando si votaré o no, siempre es lo mismo, uno vota y nada mejora, todo sigue igual, la gente se queja porque los sueldos y las pensiones no alcanzan, los precios cada día están más altos, y ni hablar del pésimo servicio del agua y luz», expresó Sonia Alfonzo, de 47 años, comerciante independiente, en conversación con la Agencia Sputnik.

En tanto, Eduardo Arrellano, de 72 años, jubilado de la administración pública, manifestó que ejercerá su derecho al voto con la esperanza de que las autoridades implementen programas para mejorar los diferentes servicios básicos.

«Voy a votar porque es mi deber como ciudadano, si voto tengo derecho a reclamar para que el Gobierno mejore los servicios públicos, no es un secreto que en Venezuela tenemos problemas de (suministro) de agua, la luz se va constantemente, tenemos muchas calles dañadas y espero que los que resulten ganadores arreglen todas esas fallas», señaló el hombre

Una ciudadana, manicurista, de 32 años, que prefirió reservar su identidad, expresó sus decepción y decisión de no votar en los comicios municipales debido a que considera que no ha visto un «cambio» en el país.

«Estoy muy decepcionada, voté en las elecciones (presidenciales) de julio pasado, y ya vimos lo qué pasó, no creo que vuelva a votar por ahora, desde hace años queremos un cambio y no se ha dado», comentó la mujer.

Por su parte, Roberto Barreto, de 38 años, trabajador de la administración pública, consideró que con la abstención no se solucionarán los problemas en Venezuela.

«Yo sí pienso votar, la gente critica al Gobierno, pero no se da cuenta que Venezuela está acosada por EEUU y las sanciones, eso hace que se haga más difícil que mejore la economía, los salarios, que haya más problemas con los servicios públicos, pero ¿qué consiguen con no votar? Nada, eso no solucionará los problemas», acotó.

OPOSICIÓN

La oposición, al igual que en las elecciones regionales y legislativas celebradas el 25 de mayo, llega dividida en estos comicios municipales.

Por un lado, un sector que participará con el objetivo de obtener algunas alcaldías y puestos dentro de los concejos municipales y, por otro, la denominada coalición Plataforma Unitaria Democrática (PUD), liderada por María Corina Machado y Edmundo González, la cual no inscribió candidatos tras considerar que no se presentará en eventos electorales hasta tanto no se cumpla con «la verdad expresada por el pueblo venezolano el 28 de julio de 2024», en las presidenciales.

En ese sentido, el diputado opositor José Gregorio Correa en conversación con la Agencia Sputnik afirmó que la abstención ha sido un «error de la oposición» de ese país sudamericano.

«La abstención ha sido un error histórico para la oposición venezolana, el único que agradece que no se vote es el Gobierno, porque un Gobierno que no tiene votos lo que requiere es que la gente no vote y que, además, si el día que vote, vota dividido, pues la mesa está servida para el Gobierno», señaló.

Correa, también abogado y profesor universitario, reconoció que la oposición es responsable de su derrota en las elecciones por no presentarse en la contienda con candidaturas unitarias.

«Es una fragilidad, una debilidad y una torpeza de la oposición no habernos puesto de acuerdo en candidaturas unitarias (…) No le hemos sabido dar respuesta al ciudadano, no hemos sido capaces de ir unidos, además de la abstención, es inaceptable e inconcebible que hay municipios donde tenemos hasta seis candidatos a alcaldes, es una cosa atorrante porque son dos candidatos que vienen a dividir la opción y es hacerle juego al Gobierno», señaló.

El diputado, integrante de la comisión de política Exterior del Parlamento, opinó que las acciones implementadas por sectores de la oposición solo han fortalecido al Gobierno de Nicolás Maduro.

«El país se ha metido en un pozo de engaño en el afán de salir de Maduro, inventando fórmulas como trancando calles, abstención, todos los caminos errados, que sencillamente lo que han hecho es fortalecer un Gobierno que no ha atendido las necesidades del país y sigue siendo reelecto en sus distintas instancias porque el error de la oposición ha sido no votar y las pocas veces que sale a votar, vota dividido», sostuvo.

Asimismo, manifestó que cree que esta vez la participación va a ser mucho mayor que en las elecciones de regionales y legislativas de mayo, debido a que este «es un proceso más cercano al ciudadano».

Por su parte, el presidente Maduro dijo recientemente que «si la oposición se descuida», los candidatos oficialistas ganarán las 335 alcaldías del país.

En las elecciones participan 148.554 aspirantes a los cargos de alcaldes y concejales.

En total, los ciudadanos escogerán 2.806 cargos, de los cuales 335 corresponden a alcaldes y 2.471 a concejales.

Además, en este proceso electoral participan 36 organizaciones políticas nacionales y 10 regionales, así como tres partidos indígenas nacionales y cuatro regionales.

El 27 de julio también se llevará a cabo una consulta popular para que los jóvenes elijan los proyectos sociales en beneficio de ese sector.

Para los comicios, que no son obligatorios, están habilitados para votar 21 millones de ciudadanos. (Sputnik)