Occidente en una encrucijada

Algunos de los miembros más leales de la OTAN y de Estados Unidos, ahora comprenden que son sólo herramientas y víctimas de un imperio que agoniza lentamente.

El 13 de julio de 2024, el mundo entero presenció el puño en alto de Donald Trump y escuchó sus palabras: «¡Lucha! ¡Lucha! ¡Lucha!» y «Dios me salvó por una razón» durante un intento de asesinato en un mitin de campaña en Butler, Pensilvania.

Durante sus campañas presidenciales, habló de poner fin a las guerras “interminables” o “eternas” y declaró que eliminar a los “belicistas y globalistas que ponen a Estados Unidos en último lugar” sería una de las prioridades de su segundo mandato.

El «elegido» se convirtió así en símbolo de un punto de inflexión: el fin de las guerras cinéticas había llegado y sería reemplazado por una estrategia de «negociación». El mundo comenzó a adaptarse a la idea que la política estadounidense seguiría la filosofía relativamente no bélica descrita por Trump en su libro «El arte de negociar» : Negociar con ahínco para sacar el máximo provecho; tener siempre varias opciones bajo la manga; promocionarse como una marca para ganar poder de negociación; asumir riesgos, pero de tal manera que se pierda lo menos posible; presionar al oponente y aprovechar el impulso, pero no malgastar dinero en guerras.

Muchos creyeron en estas promesas. Sin embargo, ahora se ha descubierto, que estas ilusiones no se correspondían ni se corresponden con la realidad actual. Más bien, eran producto del taller de propaganda de la ingeniería social (un método para influir en las personas). El modelo histórico clásico de esta metodología es David Rockefeller y sus círculos.

Rockefeller

Cualquiera que haya recorrido el mundo durante un tiempo y haya estado atento recordará el postulado «Debemos tener gente en todos los bandos». Esto se atribuye a David Rockefeller con razón. Fue un gran maestro de las redes y la ingeniería social.

Recuerde su papel en la Fundación Rockefeller, el Consejo de Relaciones Exteriores (CFR), la Comisión Trilateral y las reuniones de Bilderberg.

Rockefeller afirmó repetidamente que él y su familia apoyaban a instituciones globales «para promover la cooperación internacional». Esta frase, por ejemplo, se ha hecho famosa:

“Algunos incluso creen que formamos parte de una camarilla secreta que trabaja en contra de los intereses de Estados Unidos, tachándonos a mí y a mi familia de ‘internacionalistas’ y de conspirar con otros en todo el mundo para construir una estructura política y económica global más integrada: un solo mundo, por así decirlo. Si esa es la acusación, me declaro culpable y estoy orgulloso de ello”.

David Rockefeller no inventó a Brzezinski , pero lo promovió institucional y estratégicamente a través de sus redes: primero a través del Consejo de Relaciones Exteriores, luego, específicamente, a través de la Comisión Trilateral. Allí, Brzezinski tuvo la oportunidad de implementar sus ideas. Se convirtió en asesor de campaña de Lyndon B. Johnson de 1966 a 1968 y en asesor de seguridad nacional del presidente estadounidense Jimmy Carter de 1977 a 1981. Su libro » El Gran Tablero de Ajedrez: La Primacía Estadounidense y el Futuro del Orden Mundial» , sobre la estrategia geopolítica anglosajona, sigue siendo un clásico hoy en día.

Rockefeller y Kissinger no eran una pareja de mentor y alumno en el sentido tradicional. Sin embargo, Kissinger ascendió en las filas del Consejo de Relaciones Exteriores (CFR), en el que Rockefeller desempeñó un papel destacado como financista.

Kissinger escribió para Foreign Affairs , la revista insignia del CFR. Juntos, combinaron intereses bancarios, política petrolera, la Guerra Fría y la globalización. El viaje de Rockefeller a China en 1973 con Kissinger para explorar la posibilidad de establecer relaciones económicas se hizo famoso. Kissinger era asesor de Seguridad Nacional de Nixon en aquel entonces. Tras su etapa en el gobierno, Kissinger fundó una consultora (Kissinger Associates), donde los contactos de Rockefeller le abrieron puertas clave.

La red Rockefeller y sus sucesores actuales continúan persiguiendo los viejos objetivos imperialistas financieros, como lo hacen hoy.

Donald Trump, la cabeza parlante del establishment recién disfrazada

Durante la campaña electoral de Donald Trump contra Joe Biden, convergieron varios problemas clave para los círculos que gobiernan Estados Unidos: a ojos de la población local, la casta política establecida había llevado al país a la ruina, se había deslegitimado y había perdido toda confianza.

La población estaba cansada de la guerra. Al mismo tiempo, el inminente escenario apocalíptico de una crisis financiera debido a los déficits presupuestario y comercial de Estados Unidos se hacía cada vez más evidente.

Se necesitaba una figura que encarnara auténticamente la desconfianza del establishment político y se presentara como un outsider que » drenaría el pantano”. También debía dar la impresión de que revertiría la desindustrialización de la economía, combatiría eficazmente los déficits presupuestario y comercial, y pondría fin a las «guerras eternas».

No hubo intención de resolver seriamente ninguno de estos problemas. Todo lo que se hizo fue instalar un nuevo títere que fingiera hacerlo.

Para acabar de verdad con la evidente deslegitimación de la casta política gobernante, habría sido necesario reformar la estructura básica del sistema político existente. Nadie con influencia, ni dentro ni fuera de Washington, tenía interés en hacerlo: porque, en última instancia, todos vivimos de nuestros empleos, necesitamos seguir recibiendo el apoyo del Estado y podemos llenarnos los bolsillos; después, el diluvio.

Los déficits presupuestarios y comerciales no pueden resolverse sin una pérdida fundamental de poder por parte del imperio financiero, además de los cambios técnicos y sociales casi insuperables que serían necesarios para lograrlo. Por lo tanto, apuestan a postergar el asunto un poco más, con la esperanza de encontrar financieros que mantengan el sistema en marcha por un tiempo lo más largo posible .

Por esto vemos cada día que las guerras no están siendo terminadas por la actual administración estadounidense, sino que están siendo alimentadas con un celo diabólico.

El fraude se está haciendo conocido

Aparentemente hay cierta tranquilidad entre los votantes de Trump. Pero, algunos de sus más destacados propagandistas lo atacan ferozmente. El coronel retirado Lawrence Wilkerson afirma que el movimiento MAGA está comenzando a dividirse » desde el corazón «.

El conocido presentador de televisión y comentarista político estadounidense Tucker Carlson, quien apoyó firmemente a Trump durante la campaña electoral, lo ataca actualmente por diversas razones. Por ejemplo, se opone a los intentos de Trump de encubrir su propia participación en el turbio caso Epstein y a su negativa a publicar los archivos pertinentes.

Carlson continúa denunciando la agresiva política bélica de la administración Trump. En este contexto, entrevistó al senador texano Ted Cruz , uno de los aliados más importantes de Trump en la iniciativa para un cambio de régimen en Irán, en la que el senador fue prácticamente destruido intelectualmente .

Pero Tucker Carlson no está solo. Muchos señalan que Trump no ha cumplido ninguna de sus promesas de campaña, especialmente en lo que respecta al fin de las guerras lideradas por Israel.

La representante republicana de Georgia, Marjorie Taylor Greene (MTG), rompió recientemente de forma sorprendente con Donald Trump, a pesar de haber sido una de sus más fieles seguidoras durante mucho tiempo. Declaró al Times que los estadounidenses están «cansados» de conflictos en países lejanos. Condenó enérgicamente el anuncio de Trump de suministrar armas a Ucrania a través de la OTAN. Afirmó que esto traiciona el principio de «Estados Unidos primero». En su opinión, Trump se arriesga a arrastrar a Estados Unidos a otra guerra. Habla de una promesa incumplida.

En junio, pidió que no se lanzaran bombas sobre Irán y criticó a Trump por ordenar ataques aéreos contra instalaciones nucleares iraníes. Describió esto como una promesa incumplida y un incumplimiento de su compromiso de no librar nuevas guerras.

Estos ataques abiertos a la trayectoria de Trump demuestran que existen importantes fisuras en el movimiento «América Primero». Greene se opone abiertamente a la política exterior de Trump y a parte de su política económica. Si bien enfatiza que aún apoya personalmente a Trump, sus críticas demuestran que su bando, antes unido, amenaza con desmoronarse.

Trump está perdiendo gente, está perdiendo su base, y esto sólo unos meses después de iniciado su segundo año en el cargo.

Y esta erosión no se limita a Estados Unidos. La confianza en la disposición de la administración estadounidense y su portavoz, Trump, para participar en negociaciones serias es ahora nula a nivel internacional.

Negociaciones Kabuki

Observadores conocedores de la situación, como Gilbert Doctorow , aún asumen que Trump está interesado en normalizar las relaciones entre Estados Unidos y Rusia y que trabaja para lograrlo.

El coronel Douglas Macgregor, durante mucho tiempo uno de los partidarios más leales de Trump, declaró el 15 de julio de 2025, en una entrevista con el juez Napolitano, que sus fuentes en la Casa Blanca le habían asegurado que las conversaciones informales entre los negociadores estadounidenses y rusos continuaban y avanzaban satisfactoriamente.

Otros, como Pepe Escobar , comparan este circo ambulante de negociaciones con una forma de arte japonesa. El kabuki es una forma tradicional de teatro en la que los gestos dramáticos, las representaciones con máscaras y las reglas formales son importantes, pero el desenlace del drama está predeterminado.

Los seductores sonidos de las gaitas de Steve Witkoff en Moscú y San Petersburgo no han producido más que intentos inútiles de apaciguar a Rusia con vagos anuncios de cooperación económica y, de ser posible, alejarla del bando chino.

Pero el intento de atraer a Rusia con la zanahoria de los beneficios económicos y, si se porta bien, la flexibilización de las sanciones, es demasiado transparente. Al mismo tiempo, Keith Kellogg está jugando su papel en Kiev.

Allí, la atención se centra en la cooperación entre los respectivos servicios de inteligencia, el endurecimiento de las sanciones contra Rusia, la expansión de la ayuda militar estadounidense y la imposición de máximas exigencias a Rusia, que debería rendirse de inmediato. No se habla en absoluto de normalización de las relaciones con Rusia.

Rusia y Estados Unidos se reunieron en Estambul el 27 de febrero y el 10 de abril de 2025 con el objetivo de normalizar el trabajo de las misiones diplomáticas y mejorar las relaciones bilaterales. Como resultado de la última consulta, las partes acordaron simplificar la libertad de movimiento de los diplomáticos y desarrollar una hoja de ruta para los bienes diplomáticos rusos incautados.

Sin embargo, el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Alexéievich Ryabkov , declaró el 10 de julio de 2025 que se había producido una pausa técnica en el diálogo con Estados Unidos para restablecer las relaciones bilaterales. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso espera próximamente información concreta sobre la fecha de la próxima ronda de consultas.

Personas con contactos con Ryabkov se enteraron que este diplomático dijo que, salvo «bellas palabras», no se ha producido ningún avance positivo en las conversaciones hasta el momento. Por ejemplo, los bienes inmuebles rusos confiscados por Estados Unidos no han sido devueltos. Tampoco se habla ya del establecimiento acordado de vuelos directos entre Estados Unidos y Rusia. ¡Adiós a los acuerdos o incluso a la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia!

Fin del deshielo

Pero lo que finalmente colmó el vaso fue la flagrante violación de la confianza de EEUU hacia Irán.

El 22 de junio de 2025, bajo el nombre en clave «Operación Martillo de Medianoche», Estados Unidos llevó a cabo ataques aéreos contra tres instalaciones nucleares iraníes en Fordow, Natanz e Isfahán. Previamente, el 13 de junio, agencias de inteligencia occidentales habían lanzado un ataque sorpresa contra Irán.

Sin embargo, en el verano de 2025, se produjeron esfuerzos diplomáticos y conversaciones paralelas entre Estados Unidos, el Congreso estadounidense e Irán en relación con el programa nuclear y las tensiones en Oriente Medio.

El bombardeo de las instalaciones nucleares iraníes el 22 de junio de 2025 coincidió con negociaciones secretas entre representantes estadounidenses y diplomáticos iraníes para lograr una desescalada o, al menos, contener las llamadas tensiones «nucleares». Al mismo tiempo, sin embargo, el ejército estadounidense y algunos miembros de línea dura del gobierno estadounidense preparaban operaciones militares, que finalmente se llevaron a cabo.

Este enfoque contradictorio constituyó una flagrante violación de los principios más fundamentales de la buena fe en las relaciones interpersonales. Todo negociador sabe que, incluso antes de la celebración de un contrato y durante las negociaciones, se puede incurrir en responsabilidad legal si, por ejemplo, se oculta información importante, se hacen declaraciones falsas o se actúa de forma deshonesta. Estos principios tienen por objeto proteger la confianza en las transacciones comerciales privadas e internacionales.

Pero, claro, estos «dueños del mundo» afirman que estos principios solo se aplican a los «esclavos»: «Quod licet Iovi, non licet bovi» («Lo que se le permite a Júpiter no se le permite al buey»). Lo que se permite a los poderosos o privilegiados está prohibido o es imposible para la gente «normal».

Esto recuerda mucho a la distinción entre ius divinum (derecho divino inmutable) e ius positivum (derecho secular) en el derecho canónico anterior. Hasta el siglo XIX, hubo canonistas que creían que los acuerdos entre una entidad no eclesiástica (el Estado) y la Santa Sede carecían de efecto vinculante para la Iglesia en virtud del derecho internacional. Como institución divina, la Iglesia no podía vincularse a tratados seculares en el cumplimiento de su misión. El bienestar de las almas (salus animarum) prevalecía sobre cualquier acuerdo secular. Si un concordato contradecía tal fin supremo, la Iglesia quedaba ipso facto exenta de él.

El excepcionalismo político de motivación religiosa del » Destino Manifiesto » del siglo XIX es una copia burda de esta idea. Afirma que Estados Unidos tiene el destino divino de expandirse por Norteamérica y más allá.

En esta representación alegórica del «Destino Manifiesto», la figura de Columbia personifica a Estados Unidos, que trae la «luz de la civilización» a los colonos estadounidenses en el Oeste y expulsa a los nativos americanos y a otros animales salvajes. Columbia tira de un cable telegráfico y sostiene un libro escolar en su mano derecha. Las autoproclamadas potencias mundiales de Occidente aún viven en un mundo de fantasía similar.

Pero ahora incluso algunos de los compañeros más leales de la OTAN y de la maquinaria militar estadounidense están hartos; o deberíamos decir, finalmente comprenden que son sólo herramientas y víctimas de un imperio delirante que agoniza lentamente.

Votando con los pies

El Cuarteto Indopacífico (IP4) es una alianza informal entre Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda que participa regularmente en las cumbres de la OTAN desde 2022. Su objetivo es conectar los desafíos de seguridad en la región euroatlántica con los del Indopacífico. Estos cuatro países tienen una importancia estratégica fundamental para Occidente. Su alianza integra la dimensión indopacífica en el marco de la cooperación de la OTAN.

A la cumbre de la OTAN en La Haya, celebrada los días 24 y 25 de junio de 2025, no asistieron los jefes de gobierno de Corea del Sur (el presidente Lee Jae Myung), Japón (el primer ministro Shigeru Ishiba) y Australia (Anthony Albanese).

El primer ministro Ishiba canceló oficialmente su participación tan solo tres días antes de la cumbre. El Ministerio de Asuntos Exteriores japonés alegó vagas «circunstancias diversas» como motivo.

El presidente Lee Jae Myung decidió no asistir debido a sus prioridades nacionales y a los acontecimientos en Asia Occidental. La tensión en la región se ha intensificado tras el ataque estadounidense a las instalaciones nucleares iraníes el domingo, mientras continúan las hostilidades entre Israel e Irán. También existe la preocupación de que se provoque a China o Rusia , especialmente tras los ataques estadounidenses contra objetivos iraníes.

El primer ministro Albanese también canceló la cumbre poco antes. Además de las tensiones en Oriente Medio, se citaron como motivos las tensiones en materia de política comercial y de defensa con Estados Unidos, en particular en relación con los aranceles y otras exigencias.

El Primer Ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, fue el único representante de los países IP4 que asistió.

La ausencia de estos países no fue casualidad, sino una decisión conjunta y consciente, en gran medida debido a la postura agresiva de EE. UU. hacia Irán. Aliados anteriormente leales, que siempre habían sido confiables para Occidente, se oponen cada vez más a la continuidad de la política imperialista, ya que ven sus propios intereses vitales amenazados por la política occidental. Además, ven una alternativa real cada vez con mayor claridad.

Los BRICS son el nuevo entorno post-Occidente

Occidente cree estar inmerso en un nuevo «choque de civilizaciones», un eslogan acuñado por Samuel P. Huntington en la década de 1990. La mayoría global ve las cosas de forma completamente diferente. En su opinión, esto supone una ruptura con el pasado.

Los BRICS no son una alianza confrontativa, sino que actúan por interés propio y buscan influencia global para lograrlo.

Estos países se ven a sí mismos como parte de un nuevo orden mundial multipolar que no está centrado en Occidente.

Serguéi Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores ruso, habló en la 53ª Conferencia de Seguridad de Múnich en 2017 de un “orden mundial postoccidental” en el que cada país se define por su propia soberanía.

En junio de 2017, el presidente chino, Xi Jinping, pronunció un discurso histórico en el Foro Económico BRICS, en el que cuestionó el dominio occidental de la economía global. Según su discurso, China pretende colaborar con sus socios para construir una nueva cadena de valor global mediante el reequilibrio de la globalización económica.

Desde entonces, ha habido muchas declaraciones en la misma línea.

El presidente ruso, Vladimir Putin, lo dejó claro:

No trabajamos contra nadie; trabajamos en nuestro propio interés y en el de los estados miembros. Los BRICS no persiguen una agenda de confrontación.

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, añadió una vez más:

“Luchamos por un equilibrio de intereses, pero de ninguna manera contra nadie en Occidente”.

Celso Amorim, fundador y diplomático brasileño del BRICS, destaca:

“El BRICS no está contra Occidente; está a favor del equilibrio, del desarrollo, del multilateralismo y de la justicia social”.

Un artículo del South China Morning Post lo expresa así:

“Los BRICS no son antioccidentales; buscan un orden mundial más equitativo”.

La revista Eurasia también lo resume sucintamente:

“El sistema BRICS es ‘no occidental’, pero no ‘antioccidental’”.

The Guardian comenta que los BRICS están construyendo una infraestructura financiera para “liberarse del sistema occidental”, una clara señal de un nuevo orden mundial descentralizado.

En resumen: Los representantes de los países BRICS afirman claramente que no son antioccidentales, pero ya no son prooccidentales. Operan en un orden posoccidental y multipolar que, comprensiblemente, gana cada vez más apoyo.

Así pues, querido Oeste: ha llegado el momento de tomar decisiones valientes.

Parece que nadie en Occidente se atreve a tomar las difíciles decisiones que se avecinan. ¿No deberíamos estar retrocediendo? ¿Reconocemos los problemas que tenemos en nuestros propios países? ¿Estamos afrontándolos? ¿Estamos reformando la economía? ¿Estamos reformando nuestra forma de gobernar y estamos tomando un camino diferente? En otras palabras, ¿estamos dispuestos a renunciar a nuestro dominio político, financiero y militar sobre el mundo? Porque de eso se trata realmente.

Vladimir Putin y Xi Jinping son educados. No presumen. No dicen que destruirán ni quebrantarán al otro bando. Son profesionales. No recurren a esa retórica. Pero debemos entender una cosa: hablan en serio. O son soberanos e independientes, o no existen. Lo mismo aplica a nosotros. En Occidente, también debemos emanciparnos del imperialismo financiero.

La vida castiga a los que llegan tarde.

Durante la caída del Muro de Berlín en 1989, Mijaíl Gorbachov advirtió indirectamente a Erich Honecker durante una visita de Estado a la RDA (octubre de 1989) que era necesario implementar reformas. Gorbachov declaró entonces:

“Creo que los peligros sólo acechan a quienes no responden a la vida”.

La historia nos enseña que quienes ignoran los cambios históricos se verán abrumados por ellos.

¿Alguien ahí afuera, en nuestro distante carrusel político, entiende eso?

(*) Andreas Mylaeus, Abogado Estadounidense Experto en Geopolítica.