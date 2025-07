Científicos en Brasil logran por primera vez aislar virus en murciélagos de América Latina

Sao Paulo, 28 jul (Xinhua) — Un equipo internacional de científicos logró por primera vez aislar y cultivar en laboratorio un virus «pariente» del sarampión, a partir de murciélagos que se alimentan de sangre, en específico en selvas de Brasil y Costa Rica, según un estudio divulgado hoy lunes por la Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de Sao Paulo (FAPESP, siglas en portugués) de Brasil.

De acuerdo con la FAPESP, el hallazgo representa un avance para enfrentar futuras pandemias, al comprender de mejor manera el comportamiento del virus con potencial pandémico y reforzar la vigilancia viral en regiones de alta biodiversidad.

El estudio, resultado de 14 años de investigación, fue publicado en la revista «Nature Microbiology» y subraya su relevancia para la implementación del nuevo Acuerdo sobre Pandemias adoptado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en mayo de 2025.

Los mamíferos del género «Morbillivirus» forman parte de la familia «Paramyxoviridae», la misma del virus del sarampión humano y de la «cinomosis canina», ambos altamente contagiosos.

De acuerdo con el estudio, hasta ahora solo se habían identificado señales genéticas de estos virus en murciélagos, pero sin lograr su aislamiento, lo que limitaba el estudio de su biología, mecanismos de infección y riesgo de zoonosis.

Los científicos analizaron más de 1.600 murciélagos de diversas especies como hematófagos, frugívoros e insectívoros que fueron recolectados en distintos biomas de Brasil y Costa Rica.

En uno de los casos se pudo aislar y secuenciar del genoma una nueva cepa de «Morbillivirus», además de descubrir la forma en que interactúa con las células huésped.

«Eso es una muy buena noticia desde el punto de vista de salud pública, aunque no excluye futuros riesgos», dijo uno de los investigadores, el biólogo brasileño Luiz Gustavo Góes, del Institut Pasteur de Sao Paulo.

El investigador destacó que el virus aislado no utiliza el receptor CD150 humano (SLAMF1), lo que indica que por el momento no tiene capacidad de infectar a personas.

Según Góes, el descubrimiento científico refuerza la necesidad de la «colaboración internacional» para monitorear y entender virus emergentes, pues «podrían representar amenazas para la salud humana y animal».

El estudio financiado por la FAPESP reveló además la presencia de «Morbillivirus» en primates silvestres hallados muertos en Brasil con indicios genéticos similares a los detectados en murciélagos, lo que sugiere posibles transmisiones entre especies, incluidos monos y cerdos, en la historia evolutiva del virus.

El artículo fue coordinado por el investigador Jan Felix Drexler, de la Charité-Universitätsmedizin Berlin y contó con la participación de instituciones como la Universidad Federal de Bahía y la Universidad de Sao Paulo, así como centros de investigación de Europa y América Latina, según el comunicado.