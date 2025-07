Irán promete a EE.UU. e Israel una respuesta a nueva agresión de manera «imposible de ocultar»

Teherán, 29 Jul (Sputnik).- Si EE.UU. e Israel lanzan nuevos ataques contra Irán, este responderá de tal manera que las consecuencias de su reacción serán imposibles de ocultar, declaró este lunes el ministro de Asuntos Exteriores de la nación persa, Seyed Abbas Araghchi.

En una publicación en su cuenta de X, el canciller iraní afirmó que el bombardeo efectuado por las fuerzas estadounidenses el pasado 22 de junio demostró que «no existe una ‘solución militar’» a las discrepancias que deben ser solucionadas a través de las negociaciones.

«Iran, una nación con una rica cultura que se origina en 7.000 años de civilización, nunca responderá al lenguaje de amenaza y la intimidación. Los iraníes nunca se han inclinado ante ningún extranjero y responden solo al respecto», manifestó Araghchi.

«Irán sabe exactamente lo que sucedió durante la reciente agresión estadounidense-israelí tanto a nosotros como a nuestros adversarios, incluida la magnitud de los golpes que aún están censurados», continuó.

«Si se repite la agresión, no dudaremos en reaccionar de una manera más decisiva y de una manera que será imposible de ocultar», aseguró.

En esta línea, reiteró que Teherán no abandonará su programa de enriquecimiento de uranio de fines pacíficos y llamó al diálogo en el caso de que surjan «preocupaciones» sobre la posible «desviación» dentro del programa, ya que «la opción militar demostró ser incapaz» de resolverlas, mientras que «una solución negociada puede funcionar» en este caso.

«Todos deben saber que los iraníes no hemos comprado nuestro programa nuclear pacífico; lo hemos construido con sangre, sudor y lágrimas. La tecnología y los conocimientos técnicos que nuestros formidables recursos humanos han desarrollado no pueden ser destruidos por los bombardeos», expresó. «Sí, nuestras instalaciones de enriquecimiento están gravemente dañadas, pero nuestra determinación no lo está», subrayó.

El pasado 22 de junio, EE.UU. lanzó ataques contra las instalaciones nucleares de Fordo, Natanz e Isfahán con bombas antibúnker. En respuesta, Teherán atacó la base aérea estadounidense Al Udeid en Catar.

La semana pasada, al reaccionar al hecho de que Araghchi admitiera un estado grave de las instalaciones damnificadas, el mandatario estadounidense, Donald Trump, amenazó con lanzar nuevos ataques contra el país persa «si es necesario».

Anteriormente, indicó que «llevaría años» a Irán reconstruir las instalaciones atacadas. En este sentido, sugirió a Teherán que, en caso de que decida restaurar las instalaciones, «sería mucho mejor que empezara de nuevo, en tres lugares diferentes, antes de que esos emplazamientos fueran aniquilados». (Sputnik)