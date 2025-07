Corrientes marinas peligrosas para Costa Rica tras megaterremoto en Rusia

San José, 29 jul (EP/PL).- Corrientes marinas peligrosas podrían impactar las costas del Pacífico de Costa Rica durante toda la mañana de este miércoles, tras el megaterremoto de magnitud 8,8 registrado horas atrás en Rusia, informó hoy una fuente especializada.

Los primeros efectos del tsunami generado por el movimiento telúrico en la península de Kamchatka estarían llegando entre las 7:12 a.m. y las 8:18 a.m. (hora local) de ese día a zonas del litoral pacífico, advirtió el Sistema Nacional de Monitoreo de Tsunamis de la Universidad de Costa Rica (Sinamot).

Esos resultados de nuestros modelos, que coinciden con el pronóstico del Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC, por sus siglas en inglés), demuestran que podríamos tener corrientes fuertes a partir de las 7:50 de la mañana del miércoles 30 de julio», declaró la experta del Sinamot Silvia Chacón en un boletín.

Las regiones que el PTWC incluyó en su mensaje de advertencia a las 7:18 p.m. de este martes, y las presuntas horas estimadas (todas hora local) de llegada del tsunami son Cabo Santa Elena (7:49 a.m.), Isla del Coco (7:12 a.m.), Puerto Quepos (7:16 a.m.), y Cabo Matapalo (7:18 a.m.).

El Sinamot, no obstante, aseguró que el nivel de la alerta sobre Costa Rica “es bajo», lo cual, según su manual de definiciones, significa que habrá corrientes peligrosas y cambios rápidos de la marea.

La entidad especializada recomienda ante ello suspender actividades acuáticas tales como surf, buceo, snorkeling, pesca artesanal, junto a otros deportes acuáticos, y baños en el mar; mantener esas prohibiciones hasta nuevo aviso; y monitorear los medios oficiales de comunicación para cualquier cambio en las condiciones de amenaza.

El boletín del PTWC, por su parte, recuerda que un tsunami no se compone de una sola ola, sino de una serie de ellas, cuyas crestas pueden llegar separadas por intervalos de hasta una hora; y aclaró que la primera ola no necesariamente es la más fuerte.

“Los peligros pueden persistir –alerta el texto- durante muchas horas o más después de la primera ola. Las personas atrapadas en el agua podrían ahogarse, ser golpeadas por escombros o arrastradas mar adentro”.

La altura de las olas, por su parte, puede variar según la topografía del fondo marino y la forma del litoral, por lo que en algunos lugares el impacto podría ser menor o mayor al previsto, estimó el PTWC.

El organismo indicó que corresponde a las autoridades nacionales determinar los niveles de alerta y las acciones correspondientes en cada país, según sus propios protocolos.