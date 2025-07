Israel pretende destruir décadas de progreso humano, afirma canciller de Colombia

Bogotá, 29 jul (Sputnik).- La canciller interina de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, acusó este martes a Israel de matar a los gazatíes de inanición y afirmó que el Estado judío pretende destruir décadas de progreso humano, durante su discurso en la Conferencia Internacional de Alto Nivel para el Arreglo Pacífico de la Cuestión Palestina, de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

«Con el desdén con el que viene tratando sus obligaciones internacionales, Israel pretende destruir varias décadas del progreso humano, reflejado en el sistema basado en reglas que dio origen a las Naciones Unidas. El mundo no puede volver a tolerar el uso del hambre como método de guerra y el apartheid como sistema de segregación o explotación», afirmó Villavicencio.

La canciller condenó particularmente la hambruna a la que Israel somete a la población de Gaza y la violencia de los colonos israelíes en Cisjordania, «avalada y fomentada por la potencia ocupante».

«¡Basta ya! La franja de Gaza está incomunicada, no hay alimentos ni agua potable, no hay atención médica, los niños no van a la escuela, la vacunación ha sido bloqueada y el ingreso de ayuda humanitaria obstaculizado. El hambre se sumó al arsenal de guerra israelí. Y ahora la población de Gaza también está muriendo de inanición ¡Basta ya!», clamó.

En su intervención, Villavicencio reafirmó que Colombia demanda un alto al fuego «inmediato, permanente e incondicional» y respalda una salida política justa para el conflicto; una solución que incluya el reconocimiento de un Estado palestino soberano y no sea solo un «arreglo cosmético».

Recordó también que Colombia rompió relaciones con Israel, prohibió la exportación de carbón a ese país, respaldó la demanda de Sudáfrica por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia y fundó el Grupo de La Haya para respaldar estas iniciativas.

Colombia e Israel no mantienen relaciones diplomáticas desde el 1 de mayo de 2024, cuando el presidente colombiano Gustavo Petro anunció la ruptura debido a los ataques de ese Estado a la población civil palestina.

Según información que maneja la cancillería colombiana, julio ha sido el mes más mortífero para los gazatíes en los últimos 18 meses; en promedio, más de 100 palestinos fueron asesinados por Israel cada día y hay 10 mil nuevos heridos.

De acuerdo con la canciller colombiana, Israel ha recrudecido su ofensiva a pesar de la presión internacional.

El número de muertos en la Franja de Gaza desde el inicio de los ataques de Israel ha superado los 60.000, según informó este martes el Ministerio de Salud del enclave. (Sputnik)