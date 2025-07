México apuesta a alcanzar un acuerdo con EEUU para evitar aranceles

Ciudad de México, 29 jul (Sputnik).- México y EEUU avanzan en una prolongada negociación que se definirá in extremis para determinar si entra en vigor este 1 de agosto un arancel del 30 por ciento a las exportaciones del país latinoamericano, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum confía en alcanzar un acuerdo.

«Esperamos que pueda haber un buen acuerdo, por la relación que tenemos. No queremos adelantar nada, porque todavía no hay nada concreto», dijo la jefa de Estado en conferencia de prensa el martes.

El 12 de julio, el presidente estadounidense, Donald Trump, envió una carta a su par mexicana, en la que afirmaba que su principal socio comercial y vecino no ha hecho lo suficiente para contener el narcotráfico en la frontera común.

«México ha estado ayudándome a asegurar la frontera, pero lo que ha hecho no es suficiente. México aún no ha detenido a los cárteles que intentan convertir a toda Norteamérica en un patio de juego del narcotráfico. Evidentemente, no puedo dejar que eso pase», indicó el gobernante estadounidense en su misiva.

Sheinbaum respondió que el tráfico del opioide sintético fentanilo se redujo un 50 por ciento en los primeros seis meses del año, según las propias autoridades fronterizas estadounidenses, y designó para liderar las negociaciones a los secretarios de Economía, Marcelo Ebrard, y de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente.

«Fue un equipo la semana pasada (a Washington), estuvo allá el secretario Ebrard, está en contacto permanente tanto con el secretario de Comercio (Howard Lutnick), y con el secretario de tratados comerciales (Jamieson Greer)», detalló la jefa de Estado.

Las tratativas también llegaron al máximo nivel, entre el canciller mexicano y el secretario de Estado, Marco Rubio, encargado de la diplomacia estadounidense.

«El secretario de Relaciones Exteriores ha hablado tres veces con el secretario Rubio, y estamos trabajando en distintos temas. Al final la decisión la toma el presidente Trump, obviamente», indicó Sheinbaum.

Reclamo de Trump

El jefe de la Casa Blanca sostiene que México ha fallado en detener a los cárteles de la droga, en particular en la lucha contra el tráfico del fentanilo.

Ebrard respondió a esa misiva en un comunicado.

«Mencionamos en la mesa que era un trato injusto y que no estábamos de acuerdo. Resulta muy relevante haber establecido desde el 11 de julio la vía y el espacio necesarios para resolver cualquier posibilidad de que entren en vigor nuevos aranceles el 1 de agosto. Es decir, México ya está en negociaciones», detalló el titular de Economía en el texto.

Sin embargo, el tiempo se agota sin visos de solución para la parte mexicana.

«Estamos esperando de aquí al viernes (1 de agosto) para poder informar, pero estamos trabajando en eso todos los días», subrayó Sheinbaum.

La principal queja de Trump es el déficit comercial de EEUU con México, que en 2024 fue de más de 170.000 millones de dólares, lo que representa un aumento de más de 12 por ciento con respecto al año anterior, según cifras oficiales.

Negociaciones del T-MEC

La presidenta anunció la semana pasada que hizo una propuesta para disminuir la diferencia a su favor en la balanza comercial, cuyos detalles no han sido divulgados.

Por su parte, Lutnick señala que es muy importante que se mantenga el tratado de libre comercio de Norteamérica (T-MEC), y que el 75 por ciento del intercambio entre ambos países está protegido por ese pacto.

La industria automotriz aporta casi la tercera parte de los más de 600.000 millones de dólares anuales de mercancías mexicanas exportadas a EEUU, más del 84 por ciento del total de las ventas al exterior.

Un informe del Grupo Financiero Banco Base indica que «en la primera mitad del año las exportaciones automotrices de México se vieron muy afectadas por los aranceles sectoriales de EEUU».

En contraste, «las exportaciones manufactureras distintas al sector automotriz siguen aumentando debido a que los aranceles del 25 por ciento por el fentanilo y la migración no se están cobrando al pie de la letra».

En efecto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) mejoró el martes en medio punto porcentual su pronóstico sobre la economía mexicana, de una recesión de 0,3 por ciento para este año en su previsión anterior, a un crecimiento de 0,2 por ciento.

Según la actualización de las «Perspectivas Económicas Mundiales», el ajuste al alza para la economía mexicana este año considera un mejor desempeño, ante un menor impacto previsto de los aranceles de EEUU a las exportaciones mexicanas protegidas por el T-MEC.

«Cuando vemos el impacto de los aranceles resulta importante tomar en cuenta que se han mantenido exentos los productos de exportación que cumplen con las reglas de origen incorporadas dentro del Tratado», indicó al presentar el informe la subdirectora de investigación económica del FMI, Petya Koeva.

Los analistas del FMI consideran que una amplia proporción de productos mexicanos exportados a EEUU no está sujeta a los gravámenes comerciales, «lo que sí ha contribuido a matizar la incertidumbre».

En suma, el organismo estima que el impacto de las políticas comerciales proteccionistas que impulsa Trump no ha sido tan grave como lo estimaba.

Preocupación en la OCDE

En cambio, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó esta semana que, después de Colombia, México es el segundo país menos productivo, de los 38 que la integran.

El documento «Compendio de indicadores de productividad 2025» contiene un cálculo del valor del PIB por cada hora trabajada en cada país.

Los países de la OCDE reportaron en 2023 un promedio de 70 dólares por hora, mientras que México arrojó un resultado de casi 25 dólares por hora.

El primer lugar de esa lista lo ocupa Irlanda, cuya productividad fue de 151,25 dólares por hora, seguido de Noruega y Luxemburgo, con resultados de 132 y casi 125 dólares por hora, respectivamente.

El organismo señala que la baja productividad en México se explica, en parte, por el bajo crecimiento de la economía nacional, sobre todo después de la recesión causada por la pandemia del covid-19, y por factores estructurales, como la dimensión de la economía informal, que ya representa alrededor de 50 por ciento del PIB.

Ese sector informal de la economía produce bienes y servicios de bajo valor, con uso de tecnologías elementales y escasa capacitación del personal ocupado, según el informe.

Otro factor estructural que la organización señala es el escaso impulso a la innovación tecnológica mexicana.

Sheinbaum expresó el martes su desacuerdo con la metodología de la OCDE.

«Depende cómo se mida la productividad (…). He estado en contacto con las automotrices por el tema de los aranceles, para poder apoyar de una u otra manera para que se mantengan los empleos en México, frente a la situación de los aranceles», respondió la gobernante.

Explicó que, hasta la fecha, «no hay alguna decisión de cerrar una fábrica».

Reveló que uno de los directivos de una firma inversionista internacional le confió que «las plantas más productivas de todo el mundo las tienen en México».

Sostuvo en ese orden que «los trabajadores mexicanos y trabajadoras, son de primera».

Finalmente, la mandataria sostiene que su administración sigue concentrada en impulsar el denominado Plan México para hacer avanzar a la economía del lugar 12 al 10 en el ranking mundial.

La iniciativa gubernamental fue anunciada en febrero, tras el regreso de Trump a la Casa Blanca, con más de 2.000 proyectos que suman una inversión pública y privada de 277.000 millones de dólares, de empresas nacionales y extranjeras hasta 2030.

Kenneth Smith Ramos, quien fue jefe de la delegación mexicana en la renegociación técnica para el T-MEC en la secretaría de Economía en 2020, publicó el martes que, a diferencia de la Unión Europea, el Reino Unido, y Japón, México cuenta con tres enormes ventajas en esta negociación.

Las dos primeras radican en que el país latinoamericano «es el principal exportador de insumos esenciales para la manufactura estadounidense; y el mercado número uno para las principales exportaciones agrícolas de EEUU».

La tercera ventaja es que «EEUU necesita a la economía mexicana para poder competir con éxito contra China en lo que resta del siglo XXI».

«Ningún otro país goza de estas fortalezas», subraya el ex negociador en un mensaje divulgado en redes sociales.

Mientras tanto, el tiempo corre hacia el viernes, cuando Trump anuncie si está satisfecho o no con los resultados exigidos a su principal socio comercial y vecino.