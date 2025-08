75 Aniversario del voto femenino en Costa Rica

Ayer, 30 de julio de 2025, Costa Rica conmemoró una fecha que debe resonar con fuerza en nuestra historia democrática:

75 años desde que dos mujeres valientes —sencillas, humildes, pero decididas— cambiaron el rumbo del país con un acto tan poderoso como silencioso: el acto de votar.

Amelia Alfaro Rojas y Bernarda Vázquez Méndez, vecinas del cantón de San Carlos.

En 1950, cuando aún no se celebraban elecciones nacionales con participación femenina, ellas ejercieron el derecho al voto en unas elecciones municipales.

No ocupaban cargos políticos. No eran figuras públicas.

Pero hicieron lo que nunca antes se había hecho: votar siendo mujeres costarricenses.

Ese momento —aparentemente simple— representa uno de los gestos de mayor valentía cívica en la historia de nuestra democracia.

Con ese voto, no solo marcaron una papeleta: marcaron un antes y un después.

Marcaron la entrada formal, digna e irreversible de las mujeres en la vida política de Costa Rica.

Por eso, desde este Plenario, quiero expresar públicamente el honor que ha significado para mí impulsar el expediente 24.190, aprobado de manera unánime el 6 de marzo de este año, mediante el cual declaramos Beneméritas de la Patria a Amelia y Bernarda.

Ese benemeritazgo no es solo una distinción legal.

Es un acto de memoria y de justicia.

Es una forma de decirle al país que no hay democracia completa si no hay memoria inclusiva.

Y es también una forma de reconocer que las mujeres han estado siempre, aunque muchas veces fuera de los libros, de las estatuas y de los discursos oficiales.

Recordamos a estas dos pioneras, pero con ellas recordamos también a miles de mujeres en todo el país, especialmente en nuestras zonas rurales, que sostienen comunidades, que lideran procesos sociales y productivos, que emprenden, que cuidan, que denuncian, que construyen país desde cada rincón de la vida cotidiana.

Mujeres que no aparecen en los grandes titulares, pero que sin ellas el país no se mueve, no se alimenta, no educa, no sana.

Mujeres, que han sido referentes en el desarrollo turístico, en la defensa del ambiente, en la agricultura, en la microempresa, en la organización comunal y en el liderazgo territorial.

Y si hay una lección que nos dejan Amelia y Bernarda:

El derecho al voto no fue un regalo. Fue una conquista.

Una conquista lograda con luchas, con dolor, con paciencia, con convicción.

Y que hoy, en tiempos donde el desencanto político crece, debemos volver a valorar con toda su profundidad.

Porque el voto no es un trámite.

El voto es una herramienta de poder, de cambio, de defensa y de esperanza.

Según datos del Tribunal Supremo de Elecciones, la elección nacional del 2022 marcó la mayor participación femenina de la historia democrática del país y hoy 28 curules de las 57, están ocupadas por mujeres.

Eso no ocurrió por casualidad.

Eso fue el fruto directo de una lucha que comenzó con actos como el de Amelia y Bernarda, y que hoy se expresa en millones de mujeres que deciden, que cuestionan, que exigen y que votan.

Mi compromiso como diputada ha sido —y seguirá siendo— trabajar por una Costa Rica más justa, más equitativa y más inclusiva.

Y en ese camino, las mujeres seguirán siendo protagonistas.

Por eso, a las nuevas generaciones les digo:

Nunca piensen que su voz es pequeña.

Nunca crean que su participación es insignificante.

Cada derecho que hoy ejercemos fue alguna vez imposible, impensable, negado.

Pero alguien abrió la puerta.

Y en Costa Rica, hace 75 años, esas mujeres que abrieron la puerta del voto se llamaban Amelia y Bernarda.

Gracias al pueblo de San Carlos por mantener viva esta memoria.

Gracias a quienes han sostenido esta causa.

Y gracias a todas las mujeres que construyen patria día a día.

Porque al final, el voto no solo elige autoridades: el voto construye país.

Y nuestra democracia, señoras y señores, se fortalece cada vez que recordamos de dónde venimos, para saber con claridad hacia dónde debemos ir.

(*) María Marta Padilla Bonilla, Legisladora Independiente