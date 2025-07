Pilar Cisneros abandona conducción del partido taxi del chavismo

San José, 31 Jul (Elpaís.cr).- La diputada y jefa de fracción oficialista Pilar Cisneros confirmó este jueves que renuncia a la conducción de la estrategia política y de comunicación del Partido Pueblo Soberano (PPSO), agrupación chavista que impulsa la candidatura presidencial de la exministra Laura Fernández para las elecciones de febrero de 2026.

En una entrevista con Noticias Columbia, Cisneros explicó que su decisión obedece a la falta de tiempo para compaginar sus funciones legislativas con la dirección de la campaña electoral, un rol que asumió apenas hace dos semanas durante un acto público en San José.

“Ayer hablé con Laura y le dije que yo no podía asumir la estrategia de comunicación de la campaña, no puedo, yo tengo un límite; las horas no me alcanzan para atender mis compromisos aquí en la diputación (…) ya se está armando un equipo de comunicación y yo voy a quedarme como asesora”, declaró la legisladora.

Cambio de rol en el comando de campaña

Cisneros aclaró que su renuncia no implica un distanciamiento del proyecto chavista ni de la candidatura de Fernández, sino un cambio en su nivel de participación: pasará de ser la principal estratega y vocera a una asesora con reuniones periódicas y presencia en actividades proselitistas.

“Lo que estoy haciendo es dejar el puesto de chofer para que alguien tenga la responsabilidad de la conducción, pero no me bajo del bus. Voy a ayudar a Laura a que llegue al poder con todo el tiempo y energía que me quede disponible”, enfatizó.

La diputada reiteró que mantiene una buena relación con la exministra de la Presidencia, con quien asegura haber trabajado de manera coordinada durante el actual gobierno de Rodrigo Chaves.

Fernández: “Nuestra Dama de Hierro no se baja del bus”

A través de un comunicado de prensa, la candidata Laura Fernández confirmó que Cisneros continuará formando parte del equipo de campaña en calidad de asesora y destacó su respaldo en el proceso electoral.

“Nuestra ‘Dama de Hierro’ no se baja del bus, continuará brindando todo el apoyo y asesoría para que en febrero del 2026 Laura Fernández Delgado sea elegida por el pueblo soberano costarricense como la próxima presidenta de Costa Rica”, señala el pronunciamiento.

Fernández añadió que Cisneros la acompañará en las giras por el país y subrayó la importancia del trabajo legislativo que la diputada desempeña en la Asamblea Legislativa.

Reacomodo en el chavismo

La renuncia de Cisneros a la dirección estratégica se produce en un momento de reacomodo interno en el chavismo, tras la salida de siete ministros del gabinete de Rodrigo Chaves que renunciaron para postularse a cargos de elección popular por el PPSO.

Asimismo, el anuncio marca el fin de tres compromisos divulgados el pasado 12 de julio: la dirección de campaña a cargo de Cisneros, la inclusión del partido Esperanza y Libertad en la alianza chavista y la incorporación del partido Renacer Democrático, organizaciones que decidieron apartarse por sentirse marginadas del proceso.

En paralelo, la estructura de campaña de Fernández integrará figuras como el exministro de Economía y actual secretario general del PPSO, Francisco Gamboa; la presidenta del partido, Mayuli Ortega; el dirigente cooperativista Freddy González; y el empresario Carlos Valenciano Kamer, propietario del canal Opa.

Sin competencia interna

Con el cierre del plazo para la inscripción de precandidaturas el pasado 28 de julio, Laura Fernández quedó como única aspirante presidencial del PPSO. La propia Cisneros admitió que esperaba más nombres en la contienda interna: “Yo pensé que habría otros. No fue así”, dijo en entrevista con el Semanario Universidad.

La candidatura de Fernández será oficializada en las próximas semanas y se prevé que, una vez consolidada la estructura de comunicación, inicie un recorrido nacional con énfasis en las provincias costeras y zonas rurales, bastiones electorales del chavismo en 2022.