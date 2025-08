Tribunal Electoral de Bolivia descarta sanciones a partidos que se retiren de la contienda

La Paz, 31 jul (Xinhua) — El presidente interino del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia, Óscar Hassenteufel, anunció hoy jueves que no existen sanciones previstas para las organizaciones políticas que decidan retirarse de la contienda que se efectuará el 17 de agosto.

Esta declaración a los periodistas, tras su regreso de seis días de baja médica, cobra relevancia tras la inminente renuncia a los comicios del partido Movimiento Renovación Nacional (Morena), liderado por la excandidata presidencial Eva Copa.

«No existe norma que permita aplicar sanción a los partidos que se retiren del proceso electoral», explicó Hassenteufel en alusión al anuncio de una eventual renuncia a los comicios del partido Morena.

«En 2020 no hubo ninguna sanción. Estuvimos hablando en Sala Plena sobre la necesidad de reglamentar ese tipo de decisión, pero no llegamos a una discusión formal. Todavía está sobre la mesa, pero yo diría que no hay sanción aplicable», aseveró.

Hasta la fecha, Morena no ha presentado una nota oficial de retiro, según el titular del TSE, sin embargo, el Órgano Electoral instruyó a los tribunales departamentales que, en caso de oficializarse la salida de un partido, los votos que reciba serán considerados nulos.

«Esperemos que la gente tenga la suficiente madurez democrática para que no voten por partidos que se retiran», señaló Hassenteufel.

El debate ha puesto en evidencia un vacío normativo en la Ley 1096 de Organizaciones Políticas, que no contempla el retiro voluntario de un partido en medio de un proceso electoral.

Por su parte, el vocal del TSE, Gustavo Ávila, dijo el miércoles que este vacío debe ser abordado con urgencia para definir esta situación.

La incertidumbre ha sido alimentada por el hecho de que las papeletas electorales ya fueron impresas e incluyen el nombre y logotipo de Morena.

«Estos cambios de última hora comprometen la eficiencia del proceso y generan incertidumbre tanto en la ciudadanía como en los operadores electorales», alertó Ávila.

Algunos vocales, como Tahuichi Quispe, sugirieron días atrás que los partidos que se retiren deberían asumir el costo de impresión de las papeletas, aunque esta penalización no figura explícitamente en la normativa electoral vigente.

El TSE dejó claro que no se permitirá sustituir la postulación de Copa, debido a que las reglas establecen que un reemplazo se permite solo en casos de inhabilitación, fallecimiento o incapacidad permanente, y únicamente hasta el 13 de agosto.

Mientras se espera una decisión definitiva de Morena, el TSE precisó que no puede actuar sin una comunicación formal.