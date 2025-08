Jerusalén, 2 ago (Xinhua) — Manifestantes se reunieron hoy sábado en la «Plaza de los Rehenes» de Tel Aviv para instar al Gobierno israelí a que alcance un acuerdo de alto el fuego que permita el regreso a casa de los rehenes retenidos por Hamas y otros grupos milicianos en Gaza.

La manifestación siguió a la publicación de nuevos videos por parte de Hamas y la Yihad Islámica Palestina a principios de esta semana, en los que se ve a los rehenes israelíes Evyatar David y Rom Braslavski en un estado visiblemente frágil.

El Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas, uno de los grupos impulsores de la protesta, pidió a los Gobiernos israelí y estadounidense «poner fin a esta pesadilla y sacarlos de los túneles y regresarlos a casa».

El enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente, Steve Witkoff, visitó hoy la plaza en medio de las manifestaciones, justo un día después de recorrer un polémico centro de distribución de ayuda en Gaza respaldado por Estados Unidos.

La visita de Witkoff, que comenzó el jueves, seda en medio de las crecientes críticas internacionales al mecanismo de distribución de ayuda en Gaza, donde la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria, afiliada a la ONU, se está produciendo una hambruna.

Al hablar con las familias de los rehenes, Witkoff hizo hincapié en la necesidad de un cambio en las negociaciones: de acuerdos por fases a un acuerdo global que permita liberar a todos los rehenes a la vez.

Witkoff saltó a los titulares la semana pasada cuando retiró abruptamente a los delegados estadounidenses de las conversaciones sobre el alto el fuego en Qatar, acusando a Hamas de negociar de mala fe.

De acuerdo con el Foro de Rehenes, Witkoff aseguró a las familias que Estados Unidos «llevará a sus hijos a casa», hará responsable a Hamas de «cualquier acto malo» y también «hará lo correcto por el pueblo gazatí».

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió recientemente que Gaza está sufriendo una «auténtica hambruna» y anunció planes para crear nuevos centros de distribución de alimentos supervisados por Israel en Gaza. No obstante, los analistas y residentes palestinos no se tragaron esas declaraciones y afirmaron que el cambio de tono de Trump no es más que una maniobra política destinada a aplacar a la opinión pública.

Israel ha estado librando una guerra masiva en Gaza desde el 7 de octubre de 2023, en la que han muerto más de 60.000 personas y más de 148.000 han resultado heridas. Un total de 169 personas, entre ellas 93 niños, han muerto de hambre y desnutrición, informaron este sábado las autoridades sanitarias de Gaza.