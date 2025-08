La educación presidencial

Antes que nada, educación per os, no implica grados académicos, aunque una persona educada los tenga, mucho intelectual carece de educación.

Tuve la suerte de ver diez y siete presidentes (cuento desde don Mario Echandi, cuando siendo muy joven ya entendía) hasta don Rodrigo Chaves. Nunca fui un político partidista, aunque me alineaba más con el PLN de antaño: no el de los últimos veinte años, pero en realidad no participaba en las campañas. Una vez leí un libro de Constantino Láscaris, donde él analizaba los presidentes de Costa Rica hasta 1974, una frase suya me quedó grabada: “la mayoría de los presidentes de Costa Rica, han sido buenas personas”. En realidad la lista llegaría hasta hoy, cincuenta y un año después.

Mi no participación partidaria, obedecía al hecho de ser médico y evitar malquistarme con los pacientes, veía que el veneno en tirios y troyanos era inmenso, no quería que se me señalase como aquellos colegas que vivían de la política.

Costa Rica es un país muy sui generis, tenemos una forma de ser muy particular y a esa manera de ser hay que sumarle la pasión por “la política, el fútbol y la religión”, que causa una especie de ceguera transitoria, pero que es la esencia de nuestra identidad; nunca fui fanático de ningún político, de ningún equipo de fútbol ni de ninguna religión, he sido muy tolerante en ese sentido.

La manera en que he analizado cada presidente, uno a la vez, ha sido mediante sus logros pero ante nada acerca de su manera de ser. No podría imaginar a don José Joaquín Trejos en una tarima, diciendo pachucadas o retando a todo aquel que no piense como él. No todos han sido académicos, sin embargo la educación fue la norma principal de conducta. Don Pepe era dicharachero, pero no era un hombre vulgar, don Luis Alberto Monge fue un hombre sencillo sin embargo fue el que mejor conocía los movimientos sociales.

Recuerdo a Ottón Solís, cuando implementó cursos para los aspirantes a diputado de su partido, en realidad eso no es posible, básicamente los diputados son personas que hacen una labor proselitista desde abajo, no son elegidos por su récord académico: creo que un elevado récord académico es un estorbo para ellos conseguir su puesto, además de cincuenta y siete diputados, acaso doce hacen “bulla» en la Asamblea: los demás votan lo que les incitan a votar.

Ahora bien, por razones que aún no alcanzo a comprender, no por partidismo pues ya no me siento ligado a ninguno desde hace más de treinta años, vi a don Rodrigo Chaves como la antítesis de la figura presidencial costarricense, no obstante he seguido muy de cerca su desempeño.

Enardece las masas (la masa se amasa, Varguitas dixit), levanta a la población más humilde de este país, con esa verborrea contra las clases sociales y políticas, mismas que lo sacaron del balde del vacío intelectual, y lo pusieron a liderar, aprovechando que era y sería un perfecto desconocido. Al igual que su escudera, doña Pilar, no tenían mástil para su vela, entonces comenzaron satanizando la prensa, hicieron creer a las masas de seguidores que ahí estaba el mal mayor de Costa Rica.

Las rimbombantes ruedas de prensa del presidente Chaves, dan vergüenza, las poses, los improperios, el insulto fácil disparado desde del centro del poder, a mansalva, sin fijarse que todos somos ciudadanos y que todos vamos en el mismo barco.

Parece que las ideas han hecho perder al presidente el norte, o quizá tenga un norte diferente, no opino de la inmensa cantidad de asuntos legales pendientes, en determinado momento se pensó que una diputación lo blindaría y que él, cual nuevo Alibabá, creía que lograría cuarenta diputados y sería dueño del poder por siempre. Parece que ha comenzado a entender que él no es un rey, hasta Napoleón cayó en Waterloo, por qué iba a ser eterno, el poder es el peor enemigo del ser humano.

Si tan solo hubiera sido educado, aunque no hubiera arrasado con cierta porción (el grueso) de la población, hubiera sido mirado con cierto disimulo, hubiera sido un presidente más, nada más, ahora ¿quién cargará con ese lastre? ¿Pilar? No lo sé.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico.