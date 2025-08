Lula da Silva confirma disposición a reelección en Brasil en caso de tener salud

Sao Paulo, 3 ago (Xinhua) — El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció hoy domingo que está dispuesto a presentarse el próximo año a la reelección a la Presidencia siempre y cuando cuente con un buen estado de salud.

Lula da Silva, de 79 años de edad, expresó en el marco del Encuentro Nacional del Partido de los Trabajadores (PT) realizado en la ciudad de Brasilia, que se presentará como candidato a la reelección para un nuevo mandato presidencial si está al 100 por ciento de sus condiciones físicas.

Señaló en tal sentido no tener que retirarse de la carrera presidencial como le ocurrió el año pasado al expresidente estadounidense Joe Biden (2021-2025), quien por problemas de salud desistió enfrentar al republicano Donald Trump.

«Para ser candidato, tengo que ser muy honesto conmigo mismo. Necesito estar completamente sano (…) jamás engañaré al partido, ni al pueblo brasileño», dijo Lula da Silva, quien en octubre del próximo año tendría más de 80 años, el mismo mes en que habrá elecciones generales.

Subrayó, además, que a sus 79 años de edad tiene mejor estado de salud y condiciones físicas que cuando tenía 65.

El mandatario brasileño sostuvo que puede convertirse en el primer presidente de Brasil en lograr un cuarto mandato presidencial si gana en la contienda del año que viene: «si me presento no es apenas para participar, si me presento es para ganar».

Lula da Silva, fundador del PT, ha ganado tres elecciones presidenciales, 2002, 2006 y 2022, tras haberse presentado también en las de 1989, 1994 y 1998.

Ante correligionarios del PT, el mandatario brasileño dijo que es necesario trabajar para obtener más escaños en el Congreso Nacional, en especial en el Senado.

Expresó que aún al contar con una oposición amplia alcanzó acuerdos para lograr un nuevo marco fiscal y la reforma tributaria.