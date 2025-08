“Me cago en la madre”

Columna Poliédrica

El título de esta columna es una frase que expresa un adulto mayor en un anuncio publicitario porque su mensualidad de internet subió otra vez. Realmente se trata de una frase muy grotesca, salida de tono para una publicidad televisiva y, desde mi perspectiva, totalmente innecesaria; no obstante, refleja el nivel al que hemos llegado y la decadencia que estamos viviendo como sociedad, ya que esa frase es de uso cotidiano por un buen número de ciudadanos costarricenses.

Los publicistas dicen que con solo haber captado la atención, ya es un anuncio que vale la pena. Uno tiene la impresión de que hay formas más inteligentes y creativas de llamar la atención, especialmente, para promover el consumo de una compañía que brinda el servicio de internet; sin embargo, lo que se pone en evidencia es el cambio que hemos tenido como sociedad, lo anterior debido a que hace unos años ese tipo de expresiones en un anuncio publicitario, habría sido impensable que saliera al aire y mucho menos en televisión.

El sentido de estas líneas no es desgarrarse las vestiduras como hacen a menudo en los medios de comunicación. Uno hubiese esperado que al tratarse de una expresión genérica contra la madre, los diferentes grupos que existen ahora a favor de la mujer pegaran el grito al cielo; no obstante, como es usual, sus reivindicaciones públicas no siempre responden a los mismos criterios o de hecho, no siempre es claro en qué casos están dispuestas a salir al paso contra determinados contenidos y en qué otros están dispuestas a hacerse de la vista gorda.

De todas maneras los medios de comunicación ya no están por contenidos con un nivel cultural alto. Los anuncios publicitarios ya no les interesa que se apeguen a criterios éticos y profesionales mínimos, lo que importa ahora es que paguen la pauta que se les cobra; en otras palabras, si el anunciante tiene la capacidad económica de pagar lo que el medio de comunicación le cobra, no importa que el contenido del anuncio sea un insulto a la inteligencia o lo que es peor, presente expresiones que van en contra del más básico nivel de educación de una persona.

El anuncio que estamos referenciando sigue siendo pautado y saliendo al aire en horarios de máxima audiencia. Es increíble la normalización que se ha hecho de este tipo de pauta publicitaria, la cual resulta completamente vacua; para decirlo de manera directa, sorprende que los sectores más conservadores no digan nada y que los sectores que reivindican luchas contra la degradación que se hace de la persona, en este caso de la mujer, también muestran un silencio absoluto.

Estoy claro que “el me cago en la madre” es una expresión grotesca. Pareciera que es una expresión acuñada y normalizada en años recientes, ya que en otros tiempos se consideraría ofensiva para nuestra progenitora; no por casualidad, antes un “hijo de puta” era motivo para que dos personas se enfrentasen, incluso, más allá de una pelea con los puños.

Vivimos otros tiempos. Lo que antes era impensable ahora no solo se piensa, sino que actualmente se lleva a la realidad; lo que antes era anormal ahora se considera absolutamente normal, aunque ello implique que al receptor le sangren los oídos ante tanta chabacanería.

(*) Andi Mirom es Filósofo

