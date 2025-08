Brasil aplica tobillera electrónica a senador bolsonarista que viajó a EEUU sin permiso

Río de Janeiro (Brasil), 4 ago (Sputnik).- La Justicia brasileña determinó este lunes la colocación de una tobillera electrónica al senador bolsonarista Marcos do Val, después de que incumpliera una prohibición judicial y viajara durante varios días a EEUU.

Nada más aterrizar en Brasilia la mañana de este lunes, agentes de la Policía Federal cumplieron una orden judicial del magistrado Alexandre de Moraes, del Tribunal Supremo Federal, y colocaron una tobillera electrónica al senador, para que esté vigilado en todo momento, según recogen medios como O Globo.

A finales de julio, el senador de extrema derecha ignoró una prohibición del Supremo y viajó de vacaciones diez días con su familia a EEUU.

Una decisión anterior del Supremo había ordenado confiscar los pasaportes de Do Val, pero él mantuvo el pasaporte diplomático, con el que pudo salir de Brasil.

La decisión de dejarle sin pasaportes, emitida por De Moraes el año pasado, se dio como medida preventiva por los presuntos movimientos que el político estaba llevando a cabo para atacar a la Policía Federal.

Su intención sería obstruir la investigación por el intento de golpe de Estado que se vivió en Brasil tras las elecciones de 2022, caso por el que el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2023) está siendo juzgado.

Ahora, además de usar una tobillera electrónica, Do Val no podrá salir de casa por las noches ni los fines de semana, no podrá usar redes sociales y tendrá todas sus cuentas bancarias bloqueadas. (Sputnik)