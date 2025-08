Deviene imperativo continuar erradicando fanatismos

Hay quienes intentan, mediante tráfico de influencias, obtener créditos blandos, ofreciendo garantías insuficientes, sin que se les pueda penalizar en caso de incumplimiento de pago.

Hay personas que se han embolsado grandes sumas de dinero, simplemente por solicitarle a sus allegados que aprueben una licitación para favorecer a una determinada empresa, aunque no sea la oferta más conveniente, generando que la recompensa que reciben la paguemos el resto de los compatriotas, y luego se escapan a países donde no rige la extradición, para evadir que se les procese por apropiación indebida.

Hay ticos/as que han sido favorecidos con nombramientos diplomáticos, con insuficientes atestados, que reciben emolumentos elevados durante un tiempo prolongado, obviando acudir al país donde se les designó para ejercer las funciones correspondientes al cargo.

También ha habido otros que desvían donaciones provenientes de otros países, asignadas a entidades específicas, y proceden a adquirir inmuebles a nombre propio para destinarlas a cultivar, de forma que las utilidades se reserven únicamente para el beneficio de su familia.

Otros han seducido y embarazado mujeres casadas humildes, esposas de subalternos, provocando divorcios, y después desconocen y eluden responsabilizarse por los hijos que procrearon.

También hay otros/as que gestionan el pago de viáticos por viajes que no realizaron, por lo cual han sido procesados y condenados por el delito de peculado, procediendo a argumentar después que se trató de un error judicial.

Otros, muy potentados y codiciosos proceden a manipular a jerarcas administrativos incondicionales para que se eliminen prohibiciones de vender propiedades adjudicadas a campesinos antes de un plazo prudencial, para comprarlas prematuramente a precios muy inferiores, timando a los destinatarios de dicho beneficio.

Y no faltan los/as que, aprovechando su condición de dirigentes políticos, incurren en permanente y descarado nepotismo, turnándose con parientes cercanos para desempeñarse como funcionarios públicos en funciones muy bien remuneradas.

Otros delinquen con frecuencia, atenidos a que si se les procesa judicialmente lograrán que autoridades judiciales los excluyan como imputados, o que los expedientes permanezcan engavetados hasta que opere la prescripción.

Aprovechando su facultad como legisladores de fracciones mayoritarias, muchos procuraron que al aprobar regímenes de pensiones no se fijaran topes máximos para favorecerse al jubilarse, conjuntamente a allegados muy bien remunerados, cuya acumulado de cotización es muy inferior al que van a recaudar.

También han preferido dichos “representantes del pueblo” obstaculizar que el Estado construya los edificios requeridos por las instituciones públicas, para que familias privilegiadas sean cada vez más acaudaladas mediante el pago de alquileres; a su vez, durante décadas, han preferido postergar y complicar que se instalen escáneres que contribuyan significativamente a evitar que nuestro país continúe funcionando como puerto de almacenamiento y embarque de estupefacientes.

También hay políticos primerizos independientes, con poses de populacheros y desplegando mucha impetuosidad, que deciden disputarle el ejercicio del poder a muchos de los tradicionales, a quienes estos procuran denigrar, atribuyéndoles presuntas irregularidades, ilícitos e inmoralidades sin aportar pruebas fehacientes, procurando que las denuncias, aunque sean en su gran mayoría infundadas sean abundantes, manipulando a autoridades del Ministerio Público para que prioricen diligenciarlas.

Y, como complemento, en ese obsesivo afán de algunos/as, en su mayoría amparados al fuero de inmunidad que los cobija, por intentar desacreditar y vilipendiar a quienes muestran disposición a limitar los abusos de poder y privilegios, no tienen inconveniente, en proceder a calificarlos de maleducados por utilizar expresiones que por razones de urbanidad se recomienda no utilizar en público, pero que no solo forman parte de nuestro idioma, y las admite la RAE, sino que están integradas al vocabulario privado de la gran mayoría, de calumniarlos, en atribuirles falsamente cargos de depravación sexual, aunque solo exista cierta tendencia de “poliamorosidad”, en tildarlos de pederastas, aunque nunca haya existido denuncia, o algún indicio, de inclinación erótica por menores de edad, o bien en atribuirles condición de “asesino”, aunque posiblemente nunca ni siquiera hayan golpeado a otra persona, sin excluir a imbéciles que manifiestan públicamente que la conducta de quien busca difamar amerita que intervenga un francotirador.

Y, al poner en la balanza tales antecedentes, dentro del electorado, el grado de fanatismo, de exacerbación y de intolerancia llega hasta el extremo de que prefieren continuar respaldando con el voto a quienes sí se debiera descartar, e incluso repudiar, puesto que solo respecto a ellos/as sí han quedado suficientemente demostradas las imputaciones de deshonra, infamia, propensión a la delincuencia, e ignominia.

(*) Nelson Arrieta Piedra, Ingeniero Civil