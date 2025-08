Partido gobernante venezolano advierte a Chevron que petróleo «no es gratis ni regalado»

Caracas, 5 ago (Sputnik).- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, manifestó el lunes que su país no depende de las operaciones de la empresa petrolera Chevron, tras asegurar cualquier compañía que opere en este territorio debe cumplir con los pagos correspondientes por el petróleo.

«Es una transacción comercial como lo que nosotros hemos dicho siempre, siempre, lo mantenemos, y ha sido la política del Estado, y cuenta con todo el apoyo del Partido Socialista Unido de Venezuela, el que se quiere llevar petróleo a Venezuela, ¿tiene qué?, pagarlo, eso está clarito, no es gratis ni regalado», detalló Cabello a través del canal estatal Venezolana de Televisión.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, confirmó el jueves que EEUU otorgó licencias a la petrolera Chevron para continuar sus operaciones en este país caribeño.

El dirigente político hizo este comentario durante la acostumbrada rueda de prensa del partido, tras ser consultado sobre la reanudación de los embarques de la empresa desde Venezuela hacia EEUU y sobre lo que representa esta decisión de la administración de Donald Trump de autorizar sus operaciones en el país sudamericano.

«Chevron, yo no sé qué pasa ahí, eso es Estados Unidos que va y viene, así como se la dieron hoy, mañana se la quitan, ¡nosotros no vivimos de Chevron, aquí nosotros vivimos de los venezolanos!, añadió.

Cabello calificó como «estúpido» considerar la posibilidad de que la empresa pueda operar en este país caribeño sin cancelar los pagos correspondientes a sus operaciones.

«Esto no es una licencia para Venezuela, es una licencia para una empresa gringa, ellos verán qué hacen, ahora, lo que sí es recontra estúpido pensar que el Chevron viene para acá, para Venezuela, se vea el petróleo y no nos va a pagar», dijo.

El secretario del PSUV puntualizó que la compañía estadounidense había cesado las operaciones en Venezuela, y que, pese a ello, la producción petrolera se mantuvo.

De igual manera, Cabello manifestó que la demanda petrolera a la industria de su país por parte de empresas extranjeras sería superior de no ser por las presiones de EEUU.

«El presidente ha dicho que si EEUU no estuviese presionando empresas del mundo para que no vengan a Venezuela ni te imaginas cuántas empresas estarían aquí, trabajando, sacando petróleo, pagando lo que tienen que pagar, negociando con Venezuela, pero EEUU no quieren convencer a nadie, ellos quieren imponer, ellos no quieren comprar, el petróleo de Venezuela no se lo van a robar», señaló.

En marzo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EEUU oficializó la revocación de la Licencia General 41, que permitía a la petrolera Chevron operar en Venezuela y dio a la empresa 30 días para liquidar las operaciones en este país sudamericano.

Entre otras empresas, a las que la administración de Donald Trump revocó la licencia, se encuentra la petrolera francesa Maurel & Prom.

En respuesta, Venezuela anunció la activación de un «plan de independencia productiva absoluta» con el fin de resguardar a la industria de hidrocarburos y a la economía. (Sputnik)