Presidenta de México afirma que acuerdo en seguridad con EEUU respetará soberanía y territorialidad

México, 5 ago (Xinhua) — La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó hoy martes que el nuevo acuerdo bilateral en materia de seguridad con Estados Unidos está prácticamente listo para su firma y se sustenta en cuatro principios fundamentales: respeto a la soberanía, respeto a la territorialidad, confianza mutua y colaboración y cooperación.

«Hay acuerdo, hay colaboración y hay cooperación permanente. El texto está listo ¿Cuándo se va a firmar? ¿Cómo se va a firmar? Pues eso ya lo tenemos que definir. Pero el acuerdo está listo y parte de cuatro principios», señaló la mandataria mexicana durante su habitual conferencia de prensa matutina.

Dejó en claro que de los cuatro principios, el más importante es el de respecto a la soberanía, al desestimar una publicación del diario estadounidense «The Wall Street Journal», que sostiene que los cárteles de la droga están dificultando las negociaciones entre ambos países en materia de seguridad.

Ante preguntas sobre si hechos recientes de violencia, como los asesinatos de un líder sindical en Quintana Roo (sureste) y el de un funcionario de la Fiscalía General de la República en Tamaulipas (noreste), podrían ser usados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para presionar en las negociaciones, Sheinbaum reiteró con firmeza que México es un país soberano.

«Somos un país soberano. Nosotros tomamos las decisiones como país soberano. Con Estados Unidos colaboramos y cooperamos, y es muy importante esa colaboración y esa cooperación, pero con soberanía. Hay una estrategia de seguridad y se está trabajando todos los días», aseguró.

La presidenta recordó que en una conversación telefónica con Trump, el presidente estadounidense le propuso la intervención del ejército de Estados Unidos en territorio mexicano, a lo que respondió de manera categórica:

«Le dije que no, que eso no estaba sobre la mesa ni estaba en discusión. Y él lo entendió. Pueden insistir, pero no está sobre la mesa ese tema», afirmó.

Finalmente, Sheinbaum destacó que la colaboración bilateral en materia de seguridad puede darse a través del intercambio de inteligencia, pero siempre sin subordinación.