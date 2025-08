Trump afirma que se reunirá con Xi antes de fin de año si EEUU y China llegan a un acuerdo

Washington, 5 ago (Sputnik).- El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció este martes que podría reunirse con el presidente chino, Xi Jinping, a finales de año, siempre que China y EEUU alcancen un acuerdo comercial.

«Él (Xi) solicitó una reunión, y probablemente la tendré antes de fin de año, si llegamos a un acuerdo. Si no llegamos a un acuerdo, no me reuniré (con él). Es decir, ¿de qué sirve una reunión si no vamos a llegar a un acuerdo? Pero estamos muy cerca de un acuerdo», dijo Trump al canal de televisión CNBC.

Trump firmó el 2 de abril un decreto para imponer aranceles «recíprocos» a las importaciones, con una tasa base del 10 por ciento.

Asimismo, Washington impuso tarifas más altas a los países que tienen un superávit comercial con EEUU.

Entre ellos figuran China (34 por ciento), Tailandia (36 por ciento), Taiwán (32 por ciento) y Vietnam (46 por ciento).

Desde el 9 de abril, 57 países comenzaron a enfrentar tarifas más altas, calculadas según el déficit comercial bilateral con EEUU.

Sin embargo, ante la falta de represalias y solicitudes de negociación por parte de más de 75 países, Trump suspendió las tarifas más altas por 90 días, hasta el 9 de julio, aplicando solo el arancel base.

Posteriormente, el presidente estadounidense extendió la suspensión hasta el próximo 1 de agosto, pero notificó a varios países que a partir de esa fecha se les aplicarán aranceles más elevados, que van del 25 por ciento al 40 por ciento.

El 29 de julio, el Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que EEUU frenaría el crecimiento mundial si restablecía los aranceles al nivel del 2 de abril e impone un impuesto del 50 por ciento al cobre. (Sputnik)