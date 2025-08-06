China defiende derecho a uso pacífico de tecnología en contexto de la no proliferación de armas de destrucción masiva

Naciones Unidas, 6 ago (Xinhua) — El representante permanente adjunto de China ante la ONU Geng Shuang subrayó hoy la necesidad de salvaguardar el derecho de todos los países al uso pacífico de la ciencia y la tecnología, incluso mientras se persiguen los objetivos globales de no proliferación de armas de destrucción masiva (ADM).

Geng afirmó ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) que todos los países tienen el derecho legítimo de beneficiarse de los avances científicos y tecnológicos.

En la búsqueda de los objetivos de no proliferación, la comunidad internacional debe comprometerse a levantar las restricciones al uso pacífico de la tecnología a los países en desarrollo y fomentar la cooperación global en esta área, señaló Geng durante la reunión dedicada a la no proliferación de ADM.

El diplomático chino enfatizó que «la no proliferación es un asunto de gobernanza global en materia de seguridad que requiere soluciones mundiales basadas en el multilateralismo, así como la participación amplia de la comunidad internacional».

«La comunidad internacional debe defender un concepto de seguridad común, integral, cooperativo y sostenible, que genere un entorno propicio para la seguridad regional e internacional, atienda las preocupaciones legítimas de seguridad de todos los países, elimine las causas profundas de la proliferación y promueva la seguridad compartida», enfatizó.

Geng reiteró que China se opone con vehemencia a la proliferación de armas de destrucción masiva y otorga gran importancia al régimen global de no proliferación, así como a la implementación de la resolución 1540 del CSNU sobre ese tema.

Al mismo tiempo, agregó que China ha cumplido estrictamente sus obligaciones internacionales y ha promovido de manera activa la cooperación internacional en este ámbito.

China continuará trabajando con todas las partes para implementar efectivamente la resolución 1540, fortalecer el sistema internacional de no proliferación, mejorar la gobernanza global en este campo y realizar contribuciones activas al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, aseguró.