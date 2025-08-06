Colombia ratifica asilo político a exconstituyente venezolana

Bogotá, 7 ago (Sputnik).- El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia informó el miércoles que seguirá otorgando refugio a la exconstituyente venezolana y opositora del chavismo, María Alejandra Díaz Marín, asilada en la residencia oficial del embajador colombiano en Caracas desde el 11 de enero de 2025, pese a que la asilada incumplió acuerdos diplomáticos.

«La señora María Alejandra Díaz Marín, bajo su propia responsabilidad, realizó declaraciones públicas sobre su condición de asilada, el martes 5 de agosto en la red social X, incumpliendo las condiciones pactadas al momento de otorgar el asilo diplomático (…) La Misión Diplomática de Colombia en Venezuela le ha otorgado, y seguirá otorgando, la debida protección y condiciones adecuadas de permanencia», afirmó la Cancillería en un comunicado.

En el comunicado, el ministerio recordó que el asilo diplomático fue concedido a Díaz Marín luego de que la abogada alegara que era víctima de persecución política e ideológica por parte del Estado venezolano

De acuerdo con la cartera, el Gobierno venezolano aseguró que no es necesario un salvoconducto para que Díaz abandone el país, pues sobre ella no existe una orden de captura.

«Permanecí escondida hasta que el día 11 de enero, y estando aún bajo la persecución de la PNB (Policía Nacional Bolivariana) antiterrorismo, me presenté en la residencia del Embajador de Colombia en Venezuela solicitando asilo diplomático frente al acoso del Gobierno nacional», escribió Díaz en su cuenta de X.

Díaz Marín, que fue integrante de la Asamblea Constituyente de 2017, difundió un comunicado en redes donde afirma que el Gobierno venezolano la acusa de terrorismo y conspiración.

La abogada había hecho críticas a la validez de los resultados de las últimas elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela.

La Cancillería de Colombia también aseguró que continuará «promoviendo un diálogo franco y respetuoso» con Venezuela. (Sputnik)