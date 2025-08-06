Comicios serán prioridad para nuevo jefe de transición de Haití

Puerto Príncipe, 6 ago (Prensa Latina) El próximo jefe del Consejo Presidencial de Transición de Haití (CPT), Laurent Saint-Cyr afirmó que la celebración de elecciones generales confiables será una prioridad en su mandato.

Saint-Cyr también dijo que trabajaría con sus colegas del CPT de cara a mejorar la situación de la inseguridad, marcada por el poder alcanzado por las pandillas que controlan el 90 por ciento de esta capital y zonas aledañas.

Asimismo, expresó que volcará sus esfuerzos a la recuperación económica, un apartado con varios indicadores negativos, uno de ellos la inflación.

Laurent Saint-Cyr -que asumirá mañana su cargo- piensa con optimismo en los comicios generales, los cuales están programados para el 15 de noviembre, aunque algunas figuras de la arena política y social ven muy lejana esa posibilidad.

Con anterioridad, el director ejecutivo de la organización independiente Jurimédia, Abdonel Doudou consideró que las condiciones existentes hoy en Haití impiden materializar los planes electorales en 2025.

“Celebrar elecciones en 2025 es extremadamente difícil, es imposible”, subrayó Doudou.

No se cumple ninguna de las condiciones previas para avanzar hacia los comicios, sobre todo porque el proceso electoral es complejo. Por sí solo, técnicamente puede llevar un año, explicó Abdonel.

Si bien la situación de seguridad se presenta a menudo como un obstáculo para la celebración de elecciones, el problema es ante todo político, señaló Abdonel citado por el diario Le Nouvelliste.