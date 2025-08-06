Defensoría impulsa acuerdo entre AyA y municipalidades por conflicto tarifario del agua

San José, 6 Ago (elpais.cr).- La Defensoría de los Habitantes reunió este miércoles a representantes del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), junto con los alcaldes y equipos técnicos de las municipalidades de Cartago y Paraíso, en un nuevo esfuerzo por avanzar en la solución del conflicto relacionado con el borrador de contrato de suministro de agua en gran volumen, propuesto por el AyA.

La sesión formó parte del proceso de Diálogo Social iniciado en junio pasado y tuvo como objetivo concretar avances en un tema que ha generado tensiones entre las partes: el precio que las municipalidades deben pagar por el agua cruda que les suministra el AyA.

Durante la reunión, los gobiernos locales presentaron formalmente sus observaciones al borrador de contrato y propusieron mejoras al documento. Uno de los puntos más críticos expresados por ambos municipios es la falta de razonabilidad en la tarifa vigente impuesta por el AyA, la cual consideran desproporcionada y carente de una base técnica adecuada.

En este contexto, las municipalidades reiteraron la urgencia de que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) lleve a cabo un estudio técnico independiente para definir una tarifa específica aplicable al suministro de agua cruda. La Municipalidad de Cartago informó que, semanas atrás, ya había explorado con ARESEP esa posibilidad, aunque subrayó que para proceder, es indispensable que el AyA entregue la información técnica necesaria al ente regulador.

Ante esta solicitud, la Gerente General del AyA se comprometió a remitir la información requerida a la ARESEP a finales del mes de agosto, lo que abre una nueva ventana para que el proceso avance hacia una resolución técnica y transparente.

Acuerdos concretos

Como resultado de la jornada, se alcanzaron dos acuerdos principales:

Elaboración conjunta de propuesta de convenio: Las asesorías jurídicas del AyA y de ambas municipalidades trabajarán de forma coordinada en la redacción de un nuevo borrador de convenio. Este documento buscará establecer lineamientos claros en torno al suministro de agua cruda, aunque cualquier elemento relacionado con la tarifa quedará supeditado a las decisiones que tomen ARESEP y otras entidades competentes. La Defensoría de los Habitantes acompañará este trabajo como observadora y garante del proceso.

Seguimiento institucional a gestiones técnicas y recursos pendientes: La Defensoría anunció que dará un seguimiento estricto a las gestiones que realicen tanto AyA como ARESEP, especialmente aquellas vinculadas con la elaboración del estudio tarifario solicitado. Además, vigilará el estado de los recursos legales que han sido interpuestos por los gobiernos locales ante la ARESEP respecto a la actual tarifa de agua en bloque, los cuales aún están pendientes de resolución por parte de su Junta Directiva.

Rol de la Defensoría entra en nueva etapa

Con la firma de estos acuerdos, la Defensoría da por finalizado su papel como facilitadora del diálogo entre las partes. A partir de ahora, la institución asumirá plenamente su rol de órgano contralor de legalidad y garante de los derechos e intereses de las personas usuarias, supervisando el cumplimiento de los compromisos asumidos por las instituciones involucradas.

La Defensoría recordó que su intervención responde al interés público de asegurar un suministro de agua eficiente, justo y sostenible, que respete los principios de equidad tarifaria y legalidad administrativa.

En un país que enfrenta crecientes desafíos hídricos por el cambio climático, el ordenamiento territorial y el crecimiento poblacional, la gestión del recurso agua sigue siendo un tema sensible. El caso del suministro de agua en gran volumen a gobiernos locales plantea preguntas de fondo sobre la gobernanza del recurso, la responsabilidad institucional y los mecanismos de diálogo para resolver diferencias entre actores públicos.

Ahora, todas las miradas se dirigirán a las acciones concretas que tome el AyA en las próximas semanas, y a la respuesta que pueda emitir la ARESEP ante los reclamos tarifarios que permanecen sin resolver.