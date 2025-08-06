El iPad como eje de la transformación digital en el mundo corporativo

San José, 6 Ago (elpais.cr).– En un contexto de acelerada digitalización y trabajo híbrido, el iPad ha pasado de ser un dispositivo de consumo personal a convertirse en una plataforma estratégica para empresas en múltiples sectores.

Esta transformación, visible en Costa Rica y a nivel global, está impulsando nuevas dinámicas de productividad y movilidad en el ámbito corporativo.

Desde su lanzamiento hace más de trece años, el iPad ha evolucionado hasta convertirse en una herramienta clave para profesionales que requieren desempeñar sus funciones en cualquier lugar y momento. Datos recientes de la firma IDC confirman esta tendencia: Apple alcanzó un 37 % de participación en el mercado mundial de tabletas durante el segundo trimestre de 2023. En el plano local, la empresa iCon reportó un crecimiento del 61 % en la colocación de iPads en entornos corporativos durante los últimos dos años.

Para Mariahan Silva, gerente de iCon Corporativo, este crecimiento responde a una demanda creciente por soluciones que combinen “instantaneidad y movilidad” en el marco de la nueva normalidad laboral. “Las empresas buscan herramientas que no solo optimicen su operación diaria, sino que también permitan adaptarse con rapidez a entornos de trabajo cambiantes y a la necesidad de colaboración remota”, señaló.

Un aliado para la productividad y la colaboración

El iPad se ha consolidado como una herramienta versátil, adaptable a negocios de distintos tamaños y sectores. Su integración con aplicaciones como Numbers, Keynote, Pages, Microsoft Office y Adobe, así como su compatibilidad con plataformas de Microsoft y Google, facilita la continuidad del trabajo en entornos corporativos mixtos.

La aplicación Archivos, que permite acceder y compartir documentos desde iCloud u otros servicios en la nube como Box, y la posibilidad de iniciar proyectos en una Mac y continuarlos sin interrupciones en el iPad, refuerzan la experiencia de movilidad. El sistema operativo iPadOS, diseñado específicamente para este dispositivo, incorpora recursos avanzados como la realidad aumentada y navegación optimizada en Safari, potenciando así las capacidades del hardware de Apple.

Sectores que marcan la pauta en la adopción

En Costa Rica y otras regiones, diversas industrias han incorporado el iPad como parte de sus procesos internos, con resultados que van desde mayor eficiencia hasta mejoras en la atención al cliente.

En el sector salud, médicos utilizan el dispositivo para acceder a información de pacientes, gestionar historiales y visualizar imágenes diagnósticas. Ejemplos internacionales, como el hospital Cedars-Sinai en Estados Unidos, han instalado más de 4.000 iPads en habitaciones y quirófanos. A nivel nacional, varios hospitales privados y centros vinculados a la Caja Costarricense de Seguro Social han replicado estas iniciativas.

En educación, instituciones privadas como Lincoln School, Colegio Humboldt y Colegio Internacional SEK han implementado programas que integran flotas de iPads para enseñanza, evaluación y colaboración entre estudiantes y docentes.

En el ámbito del retail y comercio, el iPad se utiliza como sistema POS móvil y para la gestión de inventarios. Las tiendas iCon, por ejemplo, cuentan con mobile checkout, permitiendo pagos rápidos sin necesidad de filas.

En logística y operaciones de campo, empresas como Telecable han equipado a sus técnicos con iPads para instalaciones y soporte remoto, mientras que compañías del sector constructivo, como Edica y Portafolio Inmobiliario, utilizan el dispositivo para el seguimiento de proyectos y generación de reportes visuales.

En hotelería y turismo, cadenas como Marriott Costa Rica emplean el iPad para procesos de check-in y check-out, gestión de órdenes en restaurantes y atención personalizada en habitaciones.

Una herramienta clave para el futuro del trabajo

El auge del iPad en el mundo corporativo no se limita a su potencia técnica, sino que responde a un ecosistema robusto que ofrece seguridad, privacidad y un valor duradero para las empresas. Estas características lo posicionan como una pieza central en estrategias de transformación digital que buscan mayor flexibilidad y eficiencia operativa.

En palabras de Silva, “el iPad está ayudando a que las compañías reimaginen la forma en que trabajan. No se trata solo de digitalizar procesos, sino de crear nuevas experiencias que conecten a los equipos y mejoren los resultados”.

Con su capacidad de integrarse en múltiples entornos y de responder a las exigencias de la movilidad laboral, el iPad continúa perfilándose como una de las herramientas más influyentes en la evolución del mundo corporativo hacia modelos más ágiles y colaborativos.