El líder polaco pretende aumentar el número de efectivos del Ejército hasta los 300.000

Varsovia, 6 ago (Sputnik).- El nuevo presidente de Polonia, Karol Nawrocki, tiene la intención de aumentar el número de soldados del Ejército nacional hasta los 300.000.

«Apoyaré todos los esfuerzos para modernizar el Estado polaco y el Ejército polaco (…) Como presidente de Polonia, haré todo lo posible para crear un Ejército polaco con al menos 300.000 efectivos en los próximos años, que se convertirá en el Ejército más fuerte de la OTAN en Europa», declaró Nawrocki tras la ceremonia de toma de mando de las Fuerzas Armadas de Polonia.

El nuevo líder reconoció que «este proceso es difícil y duro», pero subrayó que es deber del presidente creer que Polonia se convertirá en la principal potencia militar de Europa en un plazo de cinco, diez o veinte años.

Actualmente, las Fuerzas Armadas de Polonia cuentan con aproximadamente 206.000 militares.

Este miércoles, Karol Nawrocki asumió el cargo de presidente de Polonia para un mandato de cinco años.

En su discurso inaugural, Nawrocki ya prometió convertir el Ejército polaco en la fuerza rectora de la OTAN.

Según la Comisión Electoral Nacional polaca, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, celebrada el 1 de junio, el representante de la oposición Nawrocki obtuvo el 50,89 por ciento de los votos, adelantándose al representante de la coalición gobernante Rafal Trzaskowski, que recibió el 49,11 por ciento. (Sputnik)