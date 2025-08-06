Eslovenia establece prohibición para importaciones procedentes de territorios ocupados por Israel

Liubliana, 6 ago (Xinhua) — Eslovenia introdujo hoy una prohibición a las importaciones de productos procedentes de los territorios palestinos ocupados por Israel, dijo el Gobierno después de su sesión de hoy.

Eslovenia se convirtió en el primer país de la Unión Europea en hacerlo. Los Ministerios de Relaciones Exteriores y Economía también estudiarán la posibilidad de prohibir todas las exportaciones de Eslovenia hacia esos territorios, indicó el Gobierno.

«El Gobierno también decidió enviar a la población civil palestina… ayuda en la forma de alimentos y mantas por un valor total de 879.490 euros (un millón de dólares)», dijo el Gobierno en una declaración, y agregó que «las condiciones humanitarias y de seguridad en la zona de Gaza han sido extremadamente malas durante algún tiempo y siguen empeorando».

Tras describir la prohibición como «una respuesta necesaria», la ministra de Relaciones Exteriores eslovena, Tanja Fajon, dijo en X que esto transmite «un mensaje claro a Israel y a la más amplia comunidad internacional de que las violaciones al derecho internacional tienen consecuencias en las relaciones internacionales».

Eslovenia, miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, ha gastado hasta el momento más de dos millones de euros en ayuda como alimentos y otros bienes enviados a Gaza.

Eslovenia, país que reconoció oficialmente el Estado de Palestina en junio de 2024, ha estado impulsando sanciones europeas en contra de Israel. La semana pasada prohibió la exportación, importación y transporte de armas hacia y desde Israel.

A principios de julio, Eslovenia declaró al ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, y al ministro de Finanzas, Bazalel Smotrich de Israel, personas no gratas debido a graves violaciones a los derechos humanos palestinos. (1 euro = 1,16 dólares)