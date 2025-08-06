Fuerza aérea sudanesa destruye avión emiratí con mercenarios colombianos a bordo

Jartum, 6 ago (Xinhua) — La fuerza aérea sudanesa destruyó un avión emiratí con mercenarios colombianos a bordo cuando aterrizaba en un aeropuerto controlado por las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) paramilitares en la región de Darfur, en el oeste de Sudán, informó hoy televisión oficial Sudan TV.

Fuentes militares citadas por la televisión informaron que la fuerza aérea sudanesa lanzó un ataque sorpresivo hoy con anterioridad en la pista del Aeropuerto Internacional de Nyala, en el estado de Darfur del Sur.

«El ataque sorpresivo tuvo como objetivo a un grupo de mercenarios colombianos a su llegada a bordo de un avión privado que se cree que despegó de una de las bases aéreas en el Golfo», indicó el informe y destacó que «la operación aérea resultó en la muerte de decenas de mercenarios».

Los mercenarios fueron traídos para apoyar a las FAR como parte de un «complot extranjero» dirigido a desestabilizar a Sudán y prolongar la guerra.

Las fuentes indicaron que inteligencia militar del ejército sudanés había rastreado los movimientos del avión y había vigilado su coordinación con miembros de las FAR que controlan el aeropuerto, lo que permitió ejecutar de inmediato el golpe en el momento de aterrizaje antes de que las FAR pudieran desplegarse.

El lunes, Sudán acusó a Emiratos Árabes Unidos de traer y financiar a mercenarios colombianos para que combatan al ejército en nombre de las FAR.

Por su parte, Emiratos Árabes Unidos niega cualquier participación en el financiamiento de las FAR.

Por otro lado, la Autoridad de Aviación Civil de Sudán dijo hoy que Emiratos Árabes Unidos ha prohibido a las aeronaves sudanesas aterrizar en sus aeropuertos, además de que impidió el despegue de un avión de una aerolínea sudanesa en el Aeropuerto de Abu Dabi, en lo que representa la más reciente señal de tensión entre los dos países.

Una fuente de una aerolínea de Sudán dijo a Xinhua con la condición de no ser identificada que «las autoridades de Emiratos Árabes Unidos justificaron su decisión al declarar que las aerolíneas sudanesas no cumplen los estándares operativos».

Badr Airlines y Tarco Aviation de Sudán operan vuelos casi diariamente a los aeropuertos de Abu Dabi, Sharjah y Dubai.

Sudán sigue asolado por un conflicto entre las Fuerzas Armadas Sudanesas y las FAR, el cual comenzó en abril de 2023. Los enfrentamientos han dejado decenas de miles de muertos y han desplazado a millones, tanto dentro como fuera del país, lo que ha profundizado la crisis humanitaria.