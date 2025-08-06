Huawei comparte su ecosistema de código abierto para chips IA

Beijing, 7 ago (Xinhua) — El gigante tecnológico chino Huawei anunció el lanzamiento completo de su ecosistema de software de código abierto para el chip Ascend, con el objetivo de ayudar a los usuarios a explorar su potencial y emprender un desarrollo personalizado de forma independiente.

Conocido como CANN (Arquitectura de computación para redes neuronales), el software sirve como puente entre los marcos de entrenamiento de inteligencia artificial (IA) de alto nivel y los chips Ascend, lo que permite a sus usuarios acceder a la potencia informática sin tener que lidiar con las complejidades a nivel de chip.

El anuncio se hizo en una cumbre de la industria informática de Ascend celebrada en Beijing el martes.

Representantes de las principales empresas de IA, universidades, instituciones de investigación y socios de Huawei lanzaron una iniciativa para desarrollar el ecosistema de código abierto de CANN, con el objetivo de aunar fortalezas industriales, explorar las fronteras de la IA y construir un próspero ecosistema de chips.

El presidente rotativo de Huawei, Xu Zhijun, afirmó que la potencia informática sigue siendo el núcleo de la estrategia de IA de su compañía.

Casi todas las principales compañías de tarjetas de potencia informática tienen un software similar. Sin embargo, a diferencia de CUDA, que es un ecosistema de código cerrado desarrollado por el fabricante de chips estadounidense Nvidia durante casi dos décadas, CANN de Huawei ha tomado un camino completamente diferente al adoptar el código abierto.

Huawei dijo a Xinhua que, después de siete años de desarrollo, CANN ha logrado avances clave en optimización informática, eficiencia de comunicación y gestión de memoria. Actualmente es capaz de proporcionar soporte de potencia informática a lo largo de todo el proceso de entrenamiento e implementación del modelo de IA.

El lanzamiento de CANN es el último paso de Huawei para compartir sus tecnologías de desarrollo propio con el público general. La compañía ya ha abierto su sistema operativo HarmonyOS y el marco de IA MindSpore.