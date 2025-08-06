Las «Grullas» de Rasul Gamzátov

Rasul Gamzátov es un poeta de lenguaje sencillo y profundo, el cual anida lo realmente humano en el alma de los pueblos de Rusia y atraviesa geografía y tiempo para adentrarse en las más diversas latitudes de la tierra.

La poética de Gamzátov se introduce en la médula espiritual de quienes sensibilizados por un mundo esperanzador, encuentran en su poesía, la confinidad de la reflexión filosófica que da sentido a la vida.

Gamzátov forma parte de una generación -cuya juventud- fue testigo de las vicisitudes desgarradoras de la guerra.

Su familia, como a millones de familias de la Unión Soviética, sufrió directamente la desolación provocada por la invasión de la Alemania nazi en la Gran Guerra Patria. Sus dos hermanos mayores fueron combatientes que murieron por defender la patria soviética. Estos factores son indispensables de considerar, pues se entretejen en la escritura y hacen del poeta palabra mayor arraigada en la piel, por eso su textualidad no es pose, ni necesita artilugios.

Rasul Gamzátov escribió en ruso y mayoritariamente en avar, su lengua natal. Él nació en Tsada Avar en 1923 (república rusa de Daguestán) y murió en Moscú en 2003. Sus libros de poesía han sido traducidos a varios idiomas. El año pasado en Colombia, Poklomka Editores, publicó “Rosario de mis días” de Gamzátov, una colección de poemas traducidos por el escritor Rubén Darío Flórez. A partir de esta publicación hemos tenido el privilegio de acercanos a la poesía de Gamzátov en la Universidad de Costa Rica, pues en la actividad de donación del libro al Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información (SIBDI), por parte de la Embajada de la Federación de Rusia y el CICRAL, el público tuvo la oportunidad de escuchar los poemas en idioma español y en idioma ruso.

Como dato relevante de Rasul Gamzátov, está el hecho de que su padre, Gamzat Tsadasa, fue un bardo reconocido, quien continuó el legado inmemorial de la trova que hasta la fecha atesora Daguestán, pero además, fue el primer maestro en la poesía de su hijo.

Rasul Gamzátov bebió de la fuente paterna los nutrientes poéticos, que fusionados en un tono muy personal, permitieron recrear la sabiduría ancestral de los moradores de las montañas del Cáucaso.

Las «Grullas» de Rasul Gamzátov, es un poema icónico hecho canción, sus palabras tienen la claridad del agua y recorren el poema con una coherencia y belleza impresionante; pese a la cadencia de consternación del tema, la memoria se reconstituye y robustece a través de imágenes que calan hondo y brindan tributo a los soldados que no regresaron y se transformaron en blancas grullas que vuelan y nos dan sus voces. La sapiencia popular rusa, ha convertido al poema en himno que transita con valentía, fortaleza y generosidad. Si bien, las “Grullas” es un pasaje vital y metafórico de la historia de los pueblos de Rusia en su heroica lucha contra el nazismo, también nos alerta, de quienes provocan en el planeta: la vileza de la guerra.

Grullas*

A veces imagino que los soldados,

que no regresaron de los campos ensangrentados,

no fueron enterrados entonces en esa tierra,

pues se transformaron en blancas grullas.

Y hasta hoy, desde aquellos tiempos idos,

vuelan y nos dan sus voces.

¿No será por eso que con tristeza repetidas veces

nos quedamos en silencio al mirar al cielo?

Hoy, al caer la tarde, Gamzatov

veo a las grullas en la niebla

volar en formación estricta,

como cuando siendo personas iban por los campos.

Vuelan, concluyen su dilatado camino,

gritan ciertos nombres de algunos.

¿No será acaso que de las grullas el grito

es parecido al habla avar hace siglos?

En el cielo vuela y vuela la bandada cansada,

vuela en la niebla al final del día,

y en la formación hay un espacio breve,

acaso sea el sitio que me quede.

Vendrá el día y con la bandada de grullas

entre esa opalina tiniebla me encaminaré, Gamzatov

y desde los cielos cual pájaro que llama

a ustedes todos a los que en la tierra dejé.

* Gamzátov, R. (2024). Rosario de mis días. Poklomka Editores.

(*) Miguel Alvarado. Profesor pensionado, exdirector de la Sede del Pacífico y excoordinador de la Cátedra José Martí de la Universidad de Costa Rica.