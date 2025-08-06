Legislativo conmemora el primer voto femenino y condena expresiones sexistas del presidente Chaves

San José, 6 ago (Elpais.cr).- En una sesión cargada de simbolismo y debate político, la Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó este miércoles una moción para conmemorar el Día Nacional del Primer Voto Femenino, al cumplirse 75 años de este hito democrático.

La moción fue impulsada por el Grupo Parlamentario de Mujeres Diputadas (GPMD) y respaldada por 24 legisladoras y legisladores, mientras que 12 votaron en contra, principalmente de las bancadas oficialista, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y de Nueva República.

La iniciativa no solo rindió homenaje a las pioneras del sufragio femenino costarricense, sino que además incluyó un firme rechazo a expresiones y comportamientos sexistas, particularmente los protagonizados por el presidente Rodrigo Chaves.

El documento aprobado exhorta directamente al mandatario a “abstenerse de emitir comentarios, bromas o mensajes que reproduzcan estereotipos sexistas y prácticas culturales que perpetúan la desigualdad”.

La alusión responde a un comentario que Chaves hizo el pasado 25 de julio durante un acto público en Nicoya, donde dirigió una expresión hacia una niña que fue ampliamente criticada por considerarse impropia y sexista.

En ese sentido, el texto aprobado afirma: “La vida, la dignidad y la integridad de las niñas deben ser protegidas sin ambigüedades. Las niñas no son objetos, son sujetas de derechos y merecen crecer libres de violencia simbólica, sexual e institucional”.

Un llamado a la memoria, la coherencia y el voto informado

La moción recuerda la histórica participación de Bernarda Vásquez y Amalia Chaverri, primeras mujeres en emitir su voto en Costa Rica en 1950, y hace un llamado a la ciudadanía, especialmente a las mujeres y a las más de 157.000 personas jóvenes que votarán por primera vez en 2026, a ejercer su derecho con plena conciencia del momento histórico.

El texto plantea una exhortación clara: “Votar debe ser un acto de memoria, de transformación y de esperanza. Al hacerlo, honramos a quienes abrieron el camino, defendemos lo conquistado y decidimos, colectivamente, qué país queremos construir”.

Además, promueve criterios para elegir representantes que “comprendan que los derechos humanos de las mujeres no son negociables”, y que muestren:

Historial de coherencia y respeto por la igualdad.

Compromiso con una agenda legislativa inclusiva.

Capacidad de diálogo y construcción colectiva.

Sensibilidad en derechos humanos y perspectiva de género.

Transparencia y ética pública.

Firmeza frente a discursos de odio y sexismo.

Conexión con las diversas realidades de las mujeres en los territorios.

Sororidad entre mujeres como principio ético de acción política.

Votación dividida y posturas encontradas

A pesar de la contundencia del mensaje, la votación reflejó las divisiones dentro del Congreso. Entre quienes se opusieron a la moción estuvieron la bancada oficialista del Partido Progreso Social Democrático, dos diputadas y un diputado del PUSC —María Marta Carballo, Melina Ajoy y Alejandro Pacheco—, así como representantes de Nueva República y el legislador independiente Gilberth Jiménez.

La diputada María Marta Carballo justificó su rechazo argumentando que el contenido del texto excedía el propósito conmemorativo del primer voto femenino, y lamentó que la iniciativa se hubiera “politizado”. Melina Ajoy compartió la misma línea, expresando que no era el momento oportuno para incluir críticas al presidente.

Por su parte, la jefa oficialista Pilar Cisneros defendió a Chaves afirmando que la expresión dirigida a la menor fue una “frase popular” que no debía interpretarse como ofensiva, y criticó la moción por centrarse, a su juicio, en un tema superado.

En contraste, diputadas como Sofía Guillén (Frente Amplio), Kattia Cambronero (Liberal Progresista) y Luz Mary Alpízar (independiente) defendieron con firmeza el texto, señalando que precisamente ahora es cuando se deben denunciar públicamente las actitudes y expresiones que vulneran los derechos de mujeres y niñas.

“La conmemoración del voto femenino es ya un acto político”, argumentó Guillén. “No tiene sentido decir que se ha politizado. Este es el momento para decirlo: es ahora o nunca”, agregó.

Cambronero, por su parte, fue aún más contundente: “Todos sabemos cómo se llaman esos hombres que hacen esas cosas, se llaman sátiros”.

Defensa de la dignidad de las niñas y mujeres

El texto aprobado deja claro que la lucha por los derechos de las mujeres no solo se refiere al pasado, sino también al presente y futuro. Condena de forma explícita la “normalización de la violencia hacia las mujeres políticas” y exige espacios seguros, libres de miedo y discriminación para todas las mujeres, adolescentes y niñas del país.

“Es imprescindible que las personas que aspiren a un escaño legislativo se caractericen por su compromiso con los derechos humanos de las mujeres”, subraya la moción.

Además de esta iniciativa, durante la misma sesión se dio trámite legislativo a otras mociones de orden y de control político. Una de las más relevantes fue el envío a la Comisión de Asuntos Jurídicos del veto presidencial al proyecto de ley 24.495, que busca permitir allanamientos durante las 24 horas del día, para su análisis y posible resello en el Plenario.

“No fue solo un sufragio: fue un legado”

Durante el debate, la diputada independiente María Marta Padilla Bonilla pronunció un emotivo discurso en el que recordó a las pioneras del sufragio femenino en Costa Rica. “Hoy no hablamos solo de historia. Hablamos de la valentía de dos mujeres costarricenses —Bernarda y Amalia— que se atrevieron a ejercer un derecho que hasta entonces nos había sido negado”, expresó.

“Su voto no fue solo un acto individual, fue una afirmación colectiva: las mujeres estábamos listas para construir patria desde las urnas”, agregó, haciendo un llamado a votar con la misma dignidad y compromiso.

Una fecha para no olvidar

El Día Nacional del Primer Voto Femenino se conmemora cada 3 de julio en Costa Rica, rememorando el sufragio de Bernarda Vásquez Méndez en San Ramón de Alajuela, en el marco de las elecciones municipales de 1950, luego de que el voto femenino fuera reconocido en 1949.

Setenta y cinco años después, las diputadas costarricenses usaron esa memoria para mirar hacia el futuro, y para recordar que los derechos políticos de las mujeres no son un regalo, sino una conquista permanente que debe ser defendida frente a cualquier retroceso, por pequeño o simbólico que parezca.

“El liderazgo público debe ser ejemplo y no obstáculo para la igualdad. Las niñas de hoy no solo merecen ser protegidas: merecen crecer sabiendo que nadie tiene derecho a incomodarlas ni a usar su imagen para reproducir estereotipos”, señaló la diputada Luz Mary Alpízar al cierre de la sesión.

La moción quedó aprobada en firme tras rechazarse una revisión de la votación.